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Арестованы счета экс-президента ЮГК и главы челябинского СК на 4 млрд рублей

Счета бывшего президента ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова и руководителя следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Алексея Колбасина арестованы на сумму 3,9 млрд руб. Информация об исполнительных производствах опубликована в базе данных Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительные листы выдал Пластский городской суд. Как сообщал «Ъ», ранее Генпрокуратура РФ подала иск к Константину Струкову о взыскании 4 млрд руб. экологического ущерба. Иск касается прорыва дамбы на Светлинском месторождении «ЮГК» в Челябинской области в 2024 году, из-за которого река Батуровка и прилегающие земли площадью 330 тыс. кв. м были загрязнены мышьяком. В качестве ответчиков также выступают Алексей Колбасин, заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов и бывший замруководителя Уральского управления Росприроднадзора Владислав Потапов. Судебные приставы возбудили исполнительные производства на 3,9 млрд руб. в отношении всех ответчиков.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций ПАО «Южуралзолото группа компаний», принадлежащие Константину Струкову. 15 июля управляющее холдингом ООО «УК ЮГК» перешло под управление Федерального агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Виталина Ярховска

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