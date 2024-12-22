Бастрыкину доложат о расследовании драки в образовательном центре № 5 Челябинска

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о результатах расследования уголовного дела о драке подростков в образовательном центре № 5 Челябинска, сообщили в пресс-службе СКР.

Александру Бастрыкину сообщили, что местные жители недовольны приговором участникам драки. В соцсетях челябинцы якобы пишут, что осудили только местных жителей, а граждане Таджикистана, которые также участвовали в конфликте, наказания не получили.

«В сети интернет продолжает обсуждаться информация о несогласии с результатами установления обстоятельств произошедшей в феврале прошлого года на территории образовательного учреждения в городе Челябинске драки между группой местных подростков и уроженцами Республики Таджикистан. Отмечается, что причиной конфликта стало то, что первые заступились за знакомого, на которого ранее напали вторые», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее Александр Бастрыкин запрашивал доклад о ходе расследования. Теперь он требует проинформировать его об основаниях принятого судом решения.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор четырем участникам драки в образовательном центре №5 20 декабря. Инцидент произошел в феврале 2023 года. Все подсудимые получили по два года условного лишения свободы с испытательным сроком в два года. Один из них также обязан встать на учет у психиатра.