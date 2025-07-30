Депутатская крыша поехала в суд

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура России подала антикоррупционный иск к зампреду Челябинской областной думы и бывшему владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову. Также в суде окажутся представители СКР, Ростехнадзора и Росприроднадзора, которые должны были расследовать его деятельность и добиться возмещения вреда, причиненного природе на сумму почти 4 млрд руб. Вместо этого надзорно-следственные органы, в том числе благодаря неформальным отношениям с господином Струковым, сделали все для того, чтобы тот сохранил деньги и бизнес. Теперь ущерб будет взыскан с главного ответчика, последние активы которого уже арестовали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Струков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Струков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Иск Генпрокуратуры подан в Пластский горсуд Челябинской области. Помимо депутата-единоросса Константина Струкова ответчиками по нему выступают начальник следственного управления СКР по Челябинской области Алексей Колбасин, а также заместители руководителей уральских управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора Юрий Шувалов и Владислав Потапов.

В материалах дела (имеется в распоряжении “Ъ”) говорится, что решением Советского райсуда Челябинска 11 июля у господина Струкова и других ответчиков в доход государства обращены акции и доли в уставных капиталах 33 компаний, находящихся под управлением ООО УК ЮГК,—судебный акт обращен к немедленному исполнению. В ходе разбирательства было установлено, что господин Струков с 2000 года является депутатом Заксобрания Челябинской области, а через 17 лет стал его заместителем председателя. При этом в результате коррупционных нарушений он получил под контроль госпредприятия — ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото», которые осуществляли добычу угля и рудного золота на территории Челябинской области.

Полученную прибыль ответчик использовал для создания группы компаний ЮГК, оцениваемой в 224 млрд руб. Несмотря на должность в региональном парламенте, Константин Струков фактически владел и управлял данным бизнесом, что запрещено законом.

Подавляющую часть доходов от деятельности холдинга, по данным Генпрокуратуры, он выводил в теневой оборот, в том числе перечисляя их за границу. В то же время, установили прокуроры, средства в обеспечение безопасности технологических процессов и охрану труда господин Струков вопреки требованиям законодательства не инвестировал, что приводило к ЧП, в том числе с гибелью людей.

В апреле 2024 года случилась очередная авария. На Светлинском месторождении в Челябинской области произошел прорыв дамбы, ограждающей технологическую площадку, которую ПАО ЮГК использовало для приема дренажных вод с золотоизвлекательной фабрики «Светлинская». В результате река Батуровка и прилегающие к ней сельскохозяйственные земли площадью 330 тыс. кв. м были загрязнены мышьяком. Причиненный природе ущерб составил 3 939 492 300 руб., который до настоящего времени недропользователем не возмещен.

В связи с ЧП в апреле 2024 года в отношении ПАО ЮГК были проведены проверки уральскими управлениями Ростехнадзора и Росприроднадзора. Контрольные органы установили, что авария произошла по причине ненадлежащей эксплуатации ПАО хвостохранилища, использованного при добыче золота, которое было построено без соответствующего разрешения, проектной документации и не зарегистрировано в Ростехнадзоре.

В связи с выявленными нарушениями ПАО ЮГК 14 июня 2024 года выданы соответствующие предписания. Общество было оштрафовано на 300 тыс. руб., а его деятельность приостановлена на 90 суток.

При этом, по данным надзора, в отношении Константина Струкова и других бенефициаров предприятия проверки никто не проводил и к ответственности их не привлекал. Меры по взысканию с них ущерба, причиненного природе, приняты также не были.

Более того, фактически работы на объекте с санкции замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Шувалова были возобновлены 6 декабря 2024 года, то есть спустя две недели после их приостановки.

В свою очередь, проверка, проведенная прокуратурой и УФСБ по Челябинской области в июле 2025 года, установила, что «меры к устранению нарушений до настоящего времени не приняты, последствия причиненного природе вреда не устранены».

Более того, претензии к ПАО ЮГК смягчались. Так, согласно заключению экспертов, в хвостохранилище Березняковского месторождения находились отходы II–IV классов опасности (особо опасные отходы). Однако в акте проверки замруководителя Уральского управления Росприроднадзора Потапов не отразил, что у ПАО ЮГК нет лицензии на обращение с такими отходами. Предписаний об устранении нарушений предприятию выдано не было. А по результатам повторной проверки Росприроднадзора в октябре 2024 года отходам и вовсе присвоен V класс опасности, то есть они перестали ее представлять.

Таким образом, действия должностных лиц позволяли Константину Струкову и его компаниям уклонится от предусмотренной законом ответственности за причиненный окружающей среде вред и продолжить «обогащаться на варварском отношении к природе».

Аналогичное снисхождение и покровительство господину Струкову и ПАО ЮГК, установила Генпрокуратура, оказывал руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Алексей Колбасин. Так, по факту аварии, произошедшей в апреле 2024 года на дамбе Светлинского месторождения, отделом дознания ОМВД России по Пластовскому району в августе того же года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК в связи с порчей земли. Через четыре дня оно было изъято из производства дознавателя и передано в следственный отдел по городу Южноуральску СУ СКР по Челябинской области. Затем — в сентябре того же года — в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР области.

Однако за год расследования причастность руководства ПАО ЮГК, в том числе господина Струкова, к совершению преступления следствием не проверялась, обвинение должностным лицам компании не предъявлялось, меры по розыску их имущества и обеспечению взыскания причиненного природе ущерба не принимались. Не был установлен размер дохода господина Струкова, полученного в результате функционирования хранилища без разрешительной документации. Бухгалтерские документы не изъяты и не осмотрены. Не дана и уголовно-правовая оценка бездействию должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления, наделенных полномочиями по проверке производственной деятельности ПАО ЮГК.

Таким образом, решила Генпрокуратура, бездействием органа предварительного следствия созданы условия для уклонения Константином Струковым от ответственности и компенсации вреда окружающей среде.

Невзирая на начало уголовного преследования, он вплоть до передачи в июле 2025 года группы компаний ЮГК государству «продолжал извлекать прибыль за счет уклонения от уплаты ущерба, причиненного нарушением природоохранного и градостроительного законодательства».

Проверкой Генпрокуратуры установлено, что «пассивность органа следствия» господин Струков достиг благодаря неформальным и внеправовым взаимоотношениям с руководителем СУ СКР Алексеем Колбасиным, «формирования у последнего личной заинтересованности в покровительстве» депутату и его предприятиям. Зависимости полковника юстиции от себя господин Струков добился, предоставив ему в пользование элитную недвижимость.

Квартира в д. 49а на улице Энгельса в Челябинске площадью 121 кв. м в период с 30 декабря 2002 по 15 декабря 2017 года находилась в собственности господина Струкова. Затем недвижимостью владело ООО «Бизнес-Актив», учредителем которого являлась его дочь. Год назад, 2 августа 2024 года, квартира была переоформлена на гражданскую жену господина Струкова — Елену Додик.

В этот же день жилье в центре Челябинска, оборудованное всем необходимым, в том числе мебелью, по указанию господина Струкова было передано в пользование полковнику Колбасину за 10 тыс. руб. в месяц, что «явно не соответствует рыночным условиям».

Согласно отчету ООО «Негосударственное экспертное учреждение “Эсконс”», размер арендной платы за объект недвижимости со сходными характеристиками составлял 84 тыс. руб. в месяц. Более того, господин Струков в период проживания полковника Колбасина в данной квартире оплачивал оказанные последнему жилищно-коммунальные услуги.

В свою очередь, господин Колбасин «утратил способность надлежаще, объективно и беспристрастно исполнять свои обязанности», что сказалось на итогах расследования уголовного дела в связи с заражением мышьяком. А Константину Струкову удалось не только избежать уголовного преследования, но и «извлечь имущественную выгоду путем сбережения не возмещенного природе ущерба» в размере 3,9 млрд руб. Надзор требует взыскать эти деньги с зампреда челябинского Заксобрания и обратить их в доход государства. По данным “Ъ”, суд принял не только прокурорский иск, но и обеспечительные меры, наложив арест на оставшиеся активы главного ответчика.

Оперативно получить комментарии от ответчиков “Ъ” не удалось.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая