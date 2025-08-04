Медведев анонсировал «новую реальность» после отмены моратория на РСМД

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отмена моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, которую сегодня объявил МИД, — это следствие антироссийской политики стран НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это новая реальность, с которой всем нашим противникам придется считаться. Ожидайте дальнейших шагов», — написал господин Медведев в соцсети X.

Россия объяснила отмену самоограничений в области базирования ракет действиями США, которые активно испытывают и размещают подобные комплексы в разных регионах мира.

Добровольный мораторий был объявлен президентом России Владимиром Путиным в сентябре 2019 года после того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в феврале того же года. Это историческое соглашение было подписано 8 декабря 1987 года Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.

Подробнее об отмене моратория — в материале «Ъ» «Воздерживаться больше нету сил».