Воздерживаться больше нету сил

Россия более не считает себя связанной ранее принятыми самоограничениями в области ракет наземного базирования средней и меньшей дальности. Об этом 4 августа заявил МИД РФ, напомнив о безуспешных попытках Москвы договориться по этому вопросу с Вашингтоном и его партнерами. США, как отметили в ведомстве, активно испытывают и размещают в разных регионах мира подобные комплексы, ранее запрещенные по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а потому и Россия будет принимать «компенсирующие военно-технические меры в целях парирования вновь возникающих угроз и поддержания стратегического баланса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности дал старт гонке вооружений в этой сфере. Теперь к ней в полной мере подключается Россия

Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ / ТАСС Развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности дал старт гонке вооружений в этой сфере. Теперь к ней в полной мере подключается Россия

Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ / ТАСС

Заявление МИД РФ начинается с напоминания о том, что ДРСМД в августе 2019 года развалился по инициативе США, в то время как Россия в последовавшие годы предпринимала усилия по «поддержанию сдержанности» в сфере ракет наземного базирования средней и меньшей дальности. О введении добровольного моратория на развертывание на российской территории попадавших под действие ДРСМД ракет президент РФ Владимир Путин объявил уже в сентябре 2019 года. Тогда же он предложил США и их партнерам принять на себя встречные обязательства (см. “Ъ” от 25 сентября 2019 года). Через год Владимир Путин представил западным странам обновленное предложение по этой теме, вновь призвав заключить сделку (см. “Ъ” от 27 октября 2020 года). Ни в первый, ни во второй раз адресаты обращений не сочли инициативу Москвы стоящей обсуждения, а тем более переговоров, о чем тогда ими было публично заявлено.

В то же время США уже через несколько недель после развала ДРСМД начали испытывать комплексы наземного базирования на дальность в пределах этого договора (500–5500 км), а впоследствии приступили к созданию систем соответствующей дальности полета для разных видов войск: военно-морских сил, морпехов, армии.

В сообщении МИДа сказано, что США «уже значительно продвинулись» в этом плане. «Испытания базовых версий указанных вооружений, разрабатываемых Вашингтоном в широком спектре вариаций, в основном завершены либо находятся на финальной стадии; начато серийное производство некоторых из таких систем; для обеспечения их передового развертывания и применения Пентагоном формируются и дислоцируются в соответствующих регионах специализированные подразделения и командования; под эти задачи также готовится необходимая инфраструктура; учащаются случаи непосредственного перемещения ракетных комплексов упомянутой дальности в районах совместной с союзниками военно-тренировочной деятельности вне национальной территории США»,— констатируют в ведомстве.

Речь идет, в частности, о:

задействованной в ходе учений в Дании мобильной пусковой установке стандарта Mk70;

переброске на Филиппины в 2024 году ракетного комплекса средней дальности Typhon, который до сих пор находится на архипелаге;

применении такого же комплекса в июле этого года в ходе тренировочных мероприятий на территории Австралии;

первом зарубежном развертывании в ходе этих же учений гиперзвуковой системы средней дальности Dark Eagle;

пусках ракеты PrSM, еще в 2021 году испытанной Пентагоном на дальность свыше 500 км, из комплекса HIMARS.

Кроме того, в МИД РФ напомнили о планах Вашингтона и Берлина приступить с 2026 года к развертываниям на территории ФРГ комплексов Typhon и Dark Eagle с прицелом на их «продолжительное размещение», а также о намерении ряда союзников США приобрести у Вашингтона подобные вооружения или разработать собственные ракеты с дальностью пуска, попадающей в диапазон от 500 до 5500 км.

Все эти шаги, по мнению властей РФ, «ведут к формированию и наращиванию в прилегающих к Российской Федерации регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка».

«В целом такое развитие событий несет серьезный негативный заряд и значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстегивание напряженности между ядерными державами»,— предупредили в МИДе.

Сложившаяся ситуация, как сказано в заявлении, требует от России «компенсирующих военно-технических мер в целях парирования вновь возникающих угроз и поддержания стратегического баланса». После чего следует ключевая фраза: «МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

Решения по «конкретным параметрам мер реагирования» будут, как сказано в заключении, приниматься руководством РФ на основе совокупности факторов. Напомним, в ноябре 2024 года российские военные впервые применили новую баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Удар был нанесен по украинскому оборонному предприятию «Южмаш». В декабре Владимир Путин заявил, что во второй половине 2025 года «Орешник» может быть развернут на территории Белоруссии. В ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 1 августа Владимир Путин сообщил, что первый серийный комплекс «Орешник» поступил в российскую армию, а на белорусской территории подобрано место для развертывания таких систем. Ранее белорусский президент говорил, что если США откажутся от планов размещения комплексов средней дальности на территории Европы, то и он попросит своего российского коллегу «повременить» с «Орешником» (см. “Ъ” от 28 января). Но США и их партнеры свои намерения не пересмотрели.

Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев в беседе с “Ъ” предположил, что, хоть в среднестатистической перспективе в сегменте вооружений наземного базирования средней и меньшей дальности и будет наблюдаться гонка вооружений, в долгосрочной перспективе стороны, скорее всего, все же попытаются договориться о каких-то мерах сдержанности. По его словам, складывающаяся ситуация отчасти напоминает кризис «евроракет» между СССР и НАТО конца 1970-х — начала 1980-х годов, итогом которого в итоге и стал ДРСМД. «В конце концов, президент РФ неоднократно говорил, что гонка вооружений не наш выбор»,— напомнил эксперт.

Елена Черненко