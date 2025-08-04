«Светофору» не светит ничего хорошего

Россельхознадзор снял обвинения со «Светофора» в сбыте фальсификата. В результате заседание в арбитражном суде сегодня отменено. Дискаунтер не согласился с обвинениями надзорного ведомства и потребовал убрать спорную формулировку. Лингвистическая экспертиза не подтвердила обвинения и удовлетворила требование сети. При этом в суде остается нерассмотренным иск компании к Роспотребнадзору. Надзорный орган еще в прошлом году начал проверки «Светофора» по поручению правительства. По итогам 314 административных дел и 76 временно закрытых точек. Общая сумма штрафов — 1,2 млн руб. Нарушения касаются сроков годности, условий хранения, отсутствия документации и неисправного оборудования. Изъято 300 тонн продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Дискаунтер считает санкции несоразмерными. По его данным, в ряде протоколов фигурируют лишь «вскрытый пакет гречки» и «деформированная банка». «Светофор» планирует оспорить в суде 17 протоколов за нарушение требований техрегламентов. И по этому делу шансы дискаунтера одержать победы минимальны, считает адвокат общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Алишер Захидов: «В данном случае я их поддерживаю, потому что это голословное, порочащее честь и достоинство утверждение, которое допустимо к распространению только на основании решения суда, которое вступило в законную силу.

Такие вещи действительно несут репутационные риски для компании, которая занимается розничной торговлей, даже если какая-то жалоба, которая поступила в Роспотребнадзор, содержит такие утверждения, это не повод размещать это на странице официального государственного надзорного органа. У них есть своя пресс-служба, им просто сказали разместить информацию, и они в целях привлечения внимания пишут такие вещи. Поэтому назначили лингвистическую экспертизу: что означает слово "фальсификация". Фальсификация значит фальшивка, когда под видом масла продается маргарин, а тут подразумевался товар в ненадлежащей упаковке.

Раз Роспотребнадзор вышел в суд с иском, соответственно, к моменту рассмотрения дела собралась достаточно внушительная доказательная база, которая требует взыскания этого штрафа за некачественную продукцию. В качестве формы защиты "Светофор" имеет право подать иск. Но я оцениваю их шансы как практически нулевые. Могу только сказать, что если "Светофор" после суда сделает соответствующие выводы стимулирующего характера, обратит внимание на улучшение качества обслуживания, ситуация может выправиться в лучшую сторону».

Тем временем в России растет спрос на дискаунтеры. По данным Nielsen, покупатели посещают такие магазины в среднем до пяти раз в месяц. Самая крупная группа покупателей — семьи с доходом 90-150 тыс. руб. Крупные ритейлеры, включая X5 Group, «Магнит» и «Ленту» запускают собственные сети. В прошлом году доля жестких дискаунтеров превысила 5% от всего объема продаж продуктов, посчитали в Infoline. Это втрое больше, чем в 2018 году, когда формат только начал набирать популярность.

Как претензии Россельхознадзора отразятся на репутации и доходах «Светофора»? Директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что это зависит от того, насколько оперативно компания исправит нарушения: «Можно предположить, что низкая цена обеспечена некоторым снижением критериев по входящему контролю, но это так не работает, потому что все другие дискаунтеры, судя по ходам проверок, придерживаются законодательных норм, соблюдают все требования, предъявляемые к выкладке и продаже продуктов питания.

Это скорее исключение, и в данном случае есть, над чем работать торговому оператору. Конечно, надо было бы поспешить, начиная с договоров, которые, к сожалению, не соответствуют закону о торговле. Это явилось некоторым спусковым крючком, и масса проверок пошла по сетям. Плюс есть стремление получить самую низкую на рынке цену, и здесь все просто будет зависеть от руководства, насколько быстро они будут исправлять ситуацию по всем законодательным нормативным требованиям».

В то же время и поставщики начали подавать иски к «Светофору». Причина — задержка оплаты, пишет Shopper’s. Это произошло после предписаний ФАС. Ритейлеру пришлось скорректировать договоры поставки в соответствии с законом о торговле. “Ъ FM” направил запрос в «Светофор» с просьбой прокомментировать дело.

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Валерия Калинина