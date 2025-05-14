Низкие цены добавляют прибыли

В России растет спрос на жесткие дискаунтеры. По данным Nielsen, покупатели заходят в такие магазины в среднем до пяти раз в месяц. Самая крупная группа покупателей — семьи с доходом 90-150 тыс. руб. В Москве и Петербурге таких более трети. При этом формат активно развивается. Крупные ритейлеры, включая X5 Group, «Магнит» и «Ленту» запускают собственные сети. В прошлом году доля жестких дискаунтеров превысила 5% от всего объема продаж продуктов, посчитали в Infoline. Это втрое больше, чем в 2018 году, когда формат только начал набирать популярность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По мнению независимого аналитика Александра Анфиногенова, стереотип о дискаунтерах как о магазинах «для бедных» устаревает: «Практика показывает, что ценовое предложение жестких дискаунтеров востребовано, и то, что они делают попроще убранство торговых залов, даже ставят там паллетную выкладку, в принципе не обижает покупателя. Самое главное — наличие продуктов, за которыми люди пришли в магазин, и цены, конечно.

Из депрессивных магазинов, которыми раньше были дискаунтеры, они превратились в очень востребованный формат.

Маржинальность у дискаунтеров меньше, потому что накладных расходов тоже меньше, и в расчете на объем получается больший трафик. То есть на фоне, например, падения интереса к гипермаркетам, жесткие дискаунтеры вполне заполняют свою нишу».

В прошлом году доля выручки, которую приносит дискаунтер «Чижик», выросла почти вдвое, до 7%, следует из отчетности X5 Group. Оборот сети также удвоился почти до 250 млрд руб. Бизнес дискаунтеров традиционно строится на модели EDLP — «каждый день низкие цены». Такой подход предполагает высокую долю собственных торговых марок, в некоторых сетях она превышает 60%. Это позволяет ритейлерам контролировать и цену, и качество продукции.

Формат жестких дискаунтеров выгоден как для ритейлеров, так и для поставщиков, отмечает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «С точки зрения предложения, которое формирует этот магазин, все выглядит достаточно интересно. Ассортимент в какой-то мере ограничен и состоит из товаров, которые пользуются спросом у потребителя. Есть определенная узкая линейка в каждой категории, это обеспечивает достаточно высокую оборачиваемость продукции, снижает издержки на потери, на товары с истекшим сроком годности, что, в общем-то, отражается на прибыльности магазина.

В среднем в каждой категории представленного товара присутствует одна товарная позиция, именно в этой категории получается продаж раз в 15 больше, чем, например, в ином супермаркете. За счет этого оборота обеспечивается большая доходность, большая прибыльность. В ближайшие годы абсолютно точно этот формат будет развиваться дальше».

В России формат жестких дискаунтеров начал развиваться позже, чем за рубежом. Причем запуск крупнейших сетей часто совпадал с кризисами. Например, «Светофор» открылся в 2008 году, а «Чижик» в 2020-м.

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Валерия Калинина