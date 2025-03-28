Дискаунтер наработал штрафы

В сети дискаунтеров «Светофор» за два последних года выявлены рекордные 34 млн нарушений, сообщил оператор маркировки товаров. Речь идет, в частности, о продаже просроченной молочной продукции, неучтенных бутылок с питьевой водой и пивом. Результатом проверок может стать ужесточение штрафов для всех участников розничного рынка. Это уже инициировал депутат Госдумы Сергей Лисовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ЦРПТ (оператор системы маркировки товаров «Честный знак») обнародовал результаты проверки ритейлера «Светофор» за 2023–2024 годы (есть у “Ъ”). Из них следует, что в сети дискаунтеров выявлены в общей сложности рекордные 34 млн нарушений. Большая часть из них, или около 23,2 млн случаев, связаны с несоблюдением требований работы касс. Еще около 4,3 млн— попытки скопировать легальный код маркировки при продаже неучтенной продукции. В этом случае, судя по сообщению ЦРПТ, речь в основном идет о питьевой воде.

Оператор также зафиксировал свыше 2,2 млн случаев продажи товаров с истекшим сроком годности. Очень много такой продукции, которая продавалась в сети «Светофор», относится к молочной, пояснили “Ъ” в ЦРПТ. Также в списке проблемных товаров оказалось пиво. ЦРПТ зарегистрировал более 1 млн случаев нарушений при продаже этого продукта.

«Светофор» — сеть супермаркетов-дискаунтеров, основанная в 2009 году Сергеем и Андреем Шнайдерами. Первый объект открылся в Красноярске, но сейчас они представлены в большинстве регионов страны. По итогам 2024 года выручка сети, по предварительным подсчетам «Infoline-Аналитики», сократилась всего на 5%, до 379,6 млрд руб.

В пресс-службе «Светофора» утверждают, что не принимают у поставщиков продукцию, остаточный срок годности которой составляет менее двух третей. В сети также заявили “Ъ”, что у нее есть собственная служба качества, регулярно берущая пробы из разных партий продаваемых в магазинах товаров, хотя «подобное обязательство ритейлеров не предусмотрено действующим законодательством».

Тем не менее Россельхознадзор зимой 2025 года в рамках ветеринарного контроля выявил нарушения и выдал предостережения 60 магазинам «Светофор» в Ростовской области, двум — в Подмосковье и по одному — в Новгородской и Вологодской областях (см. “Ъ” от 10 февраля). Если Россельхознадзор находит нарушения в конкретных партиях товаров, то ритейлер, как заявил “Ъ” его представитель, выставляет поставщикам претензии и с некоторыми из них прекращается сотрудничество.

Выявленные ЦРПТ случаи существенны. Но только в некоторых ситуациях, например когда речь идет о нарушениях оборота пива по предварительному сговору и в крупных масштабах, возможна уголовная ответственность, добавляет управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин.

В остальных — предусмотренные законодательством санкции не так заметны для ритейлера с большими оборотами.

Так, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), за продажу некачественных товаров предполагается штраф до 40 тыс. руб., за нарушение маркировки — 1,5 млн руб., за реализацию продукции с истекшим сроком годности — до 600 тыс. руб., поясняет старший юрист адвокатского бюро BGMP Иван Никифоров. За отключение касс или использование серых схем при расчетах с покупателями ст. 14.5 КоАП предусмотрен штраф в размере от 75% до 100% от выявленной суммы нарушения, добавляет эксперт.

Однако за эти нарушения и нарушения закона о торговле необходимо существенно повысить размер штрафов, заявил “Ъ” депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Лисовский, инициировавший проверку со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сети «Светофор». Как сообщал “Ъ” 20 февраля, депутат обратил внимание ведомства на практику ритейлера, навязывающего поставщикам через свои распределительные центры невыгодные условия работы, включая утилизацию за их счет товаров с истекшим сроком годности.

Господин Лисовский говорит, что предлагает внести в КоАП поправки, предусматривающие повышение нижней планки штрафных санкций до 3–4,5 млн руб. в зависимости от нарушения. В частности, депутат считает, что необходимо установить штраф в размере минимум 3 млн руб. за передачу товара без перехода права собственности и от 4,5 млн руб. за навязывание поставщиком или сетью возврата товаров. По словам Сергея Лисовского, в ближайшие недели его предложения по поправкам к КоАП планируется обсудить в ФАС и комитете Госдумы по защите конкуренции. В службе и комитете эту информацию “Ъ” подтвердили.

Халиль Аминов, Алина Мигачёва