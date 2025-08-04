Спецпосланник президента США Кит Келлог может посетить Украину в ближайшие дни

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует визит на Украину, сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник. Он может состояться в ближайшие дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Press service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine / Handout / Reuters Фото: Press service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine / Handout / Reuters

Издание Kyiv Post со ссылкой на источники отмечает, что визит намечен на ближайшие дни. Тем временем собеседник «РБК-Украина» сообщил, что дат визита пока нет.

В последний раз Кит Келлог посещал Украину в середине июля. Тогда он встретился с Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками Украины. Господин Келлог сообщал, что обсуждал в Киеве план президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине с помощью стран НАТО. Он отмечал, что сделка Дональда Трампа с НАТО «ускорит прибытие лучшего американского оружия на Украину».

29 июля господин Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

Источники The Telegraph сообщали, что позиция президента США Дональда Трампа по отношению к России ужесточилась под влиянием его спецпосланника по Украине Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио. По данным The Telegraph, первое время Кит Келлог представлял США на переговорах с Украиной, но основную роль посредника, в первую очередь с Россией, выполнял спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. С того момента, как Стив Уиткофф вплотную занялся Ближним Востоком, Кит Келлог взял на себя «более важную роль» в решении конфликта на Украине и сейчас «находится на подъеме».

Об очередном этапе отношений России и США — в материале «Ъ» «Карибского кризиса-2 пока что не получается».

Анастасия Домбицкая