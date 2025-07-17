Telegraph: Трамп ужесточил позицию в отношении России из-за Келлога и Рубио

Позиция президента США Дональда Трампа по отношению к России ужесточилась под влиянием его спецпосланника по Украине Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. По данным газеты, помимо них настроенные против Москвы республиканцы несколько месяцев пытались подтолкнуть президента к изменению риторики.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Как отмечает The Telegraph, первое время Кит Келлог был фактически отстранен от урегулирования российско-украинского конфликта: он представлял США на переговорах с Украиной, но основную роль посредника, в первую очередь с Россией, выполнял спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф.

Однако в последние недели Стив Уиткофф был погружен в вопросы Ближнего востока, а Кит Келлог взял на себя «более важную роль» в решении конфликта на Украине и сейчас «находится на подъеме». Марко Рубио, по словам источников, долгое время вел себя сдержанно в отношении России. При этом, пишет газета, после усиления российских атак на Украину госсекретарь «вмешался» в этот вопрос, продвигая «новый подход» к Москве.

Дональд Трамп в последние дни критиковал Россию за отсутствие прогресса в урегулировании конфликта и говорил, что разочарован президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер пригрозил ввести 100-процентные пошлины на российские товары, если мир на Украине не будет достигнут через 50 дней. МИД России подобные ультиматумы назвал неприемлемыми.

Лусине Баласян