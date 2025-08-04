Москва и Киев планируют провести новый обмен пленными по формуле «1200 на 1200», сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Между тем на этой неделе истекает срок ультиматума Дональда Трампа на то, чтобы Кремль нашел решение по украинской проблеме. В ближайшие дни ожидается приезд в Россию американского спецпосланника Стивена Уиткоффа. Президент США со своей стороны подтвердил приказ отправить подводные лодки ближе к российским берегам. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что возможность для компромисса остается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп подтвердил, что две атомные субмарины начали движение в сторону России. Президент США пояснил своему пулу журналистов, что решение принято в ответ на, скажем так, высказывания со стороны зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в социальных сетях. Общий смысл такой: нам, Америке, угрожали, причем на достаточно высоком уровне, и мы не должны подобное игнорировать, нужно быть осторожными.

Надо сказать, что особой реакции со стороны Москвы в виде в первую очередь ответных действий пока что не зафиксировано. Наверное, потому что не до конца понятно, действительно ли подлодки куда-то двинулись или же это чисто политическое заявление, чтобы в очередной раз оказать давление на Россию. Так что Карибского кризиса-2 пока что не получается. Впрочем, как говорится, лиха беда начало.

Как известно, на этой неделе истекает очередной ультиматум Трампа Кремлю на поиск мирного решения по Украине. Президент России Владимир Путин ответил на все на это отрицательно. Тем не менее российская сторона готова к продолжению переговоров. Однако идти они должны в тишине, а не в публичном поле, как сейчас, — через газеты интервью или социальные сети. На счет этого есть большие сомнения, поскольку весь политический имидж Дональда Трампа построен именно на максимальной публичности. Шоу должно продолжаться, можно сказать, что в этом вся его жизнь.

Как бы то ни было, в Москву должен прибыть спецпосланник Стивен Уиткофф. Глава Белого дома это фактически подтвердил, отметив, что у нас ожидаются новые контакты — посмотрим, что будет. Собственно, речь идет как раз о тех самых непубличных встречах в тиши кабинетов.

Видимо, это и есть последняя возможность договориться. Если нет, значит, Трампу придется вводить санкции. Почему придется? Потому что он не горит желанием это делать, о чем сам неоднократно заявлял.

От прогнозов по традиции воздержимся.

Между тем Индия, которая в последнее время находится под серьезным американским давлением как один из главных покупателей российской нефти, пытается доказать, что не под чью дудку плясать не будет. Однако если НПЗ сами отказываются от покупки того или иного сырья, в том числе из Российской Федерации, это их дело.

Но вернемся к переговорам России и США. Москва намекает, что возможность для определенного компромисса есть — это прекращение взаимных ударов по тылам. К слову, они в последнее время резко активизировались. Владимир Зеленский со своей стороны провел совещание с участием главного украинского переговорщика Рустема Умерова. Обсуждалась перспектива продолжения диалога с Москвой. Как бы то ни было, время найти решение еще есть, хотя поводов для оптимизма по-прежнему немного.

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Дмитрий Дризе