Власти Молдавии отозвали лицензию «Молдовагаза»

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии утвердило решение об отзыве у «Молдовагаза» лицензии на поставку природного газа. Также утвержден отзыв обязательств по предоставлению компанией публичных услуг, сообщила пресс-служба НАРЭ.

«Газпрому» принадлежат 50% акций «Молдовагаз», еще 35,33% — у правительства Молдавии.

Агентство объяснило свое решение об отзыве лицензии тем, что «Молдовагаз» не выполнил требования законодательства о разделении деятельности по поставке природного газа и его транспортировке. Выполнявшиеся компанией услуги возьмет на себя молдавская госкомпания «Энергоком». Она назначена поставщиком газа сроком на три года. Передачу ей обязанностей от «Молдовагаза» должны завершить до сентября. Молдавская оппозиция считает, что решение властей привело к росту цен на газ. И.о. председателя правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан уверял, что решение НАРЭ не отразится на работе компании.