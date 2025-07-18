Оппозиция обвинила правительство Молдавии в росте цен на газ

Бывший председатель парламента, лидер партии «Уважаю Молдову» Мариан Лупу прокомментировал заявления президента страны Майи Санду и премьера Дорина Речана о том, что Молдавия избавилась от зависимости от «Газпрома». Он заявил, что Молдавия продолжает закупать российский газ, только дороже.

«Граждане Молдавии платят за природный газ в четыре раза дороже не из-за войны на Украине, которая, несмотря на конфликт, находится в лучшем экономическом положении, чем наша страна. А из-за некомпетентности, манипуляций и лжи правительства... Молдова потребляет тот же российский газ, только через посредников, с другой этикеткой, по завышенной цене, которую население больше не может себе позволить»,— заявил он в эфире телеканала ExclusivTV.

В мае власти Молдавии заменили российско-молдавскую компанию «Молдовагаз» на госкомпанию «Энергоком», которая займется распределением газа конечным потребителям. Ее назначили поставщиком газа сроком на три года — до 2028-го. Изменения вступят в силу с 1 августа.