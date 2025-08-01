В Молдавии назначили дату отзыва лицензии у газпромовского «Молдовагаза»

Заседание по отзыву лицензии на поставку природного газа у компании «Молдовагаз» пройдет 4 августа, сообщило молдовское Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ). Более 50% акций поставщика принадлежит «Газпрому».

Регулятор объяснил свое решение об отзыве лицензии тем, что «Молдовагаз» не выполнил требования молдавского законодательства о разделении деятельностей по поставке природного газа и его транспортировке. Услуги, выполнявшиеся газпромовской «дочкой», возьмет на себя молдавская госкомпания «Энергоком». Она назначена поставщиком газа в стране сроком на три года.

Передача обязанностей от «Молдовагаза» к «Энергокому» закончится до 1 сентября.