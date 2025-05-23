Молдавия заменит «Молдовагаз» отечественным «Энергокомом»

Молдавия выдала лицензию госкомпании «Энергоком» на распределение газа конечным потребителям. Она заменит российско-молдавскую компанию «Молдовагаз». Об этом сообщил премьер-министр страны Дорин Речан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vladislav Culiomza / Reuters Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

«Компания "Энергоком" возьмет на себя услуги по поставке и выставлению счетов за газ для всех домохозяйств в Республике Молдова вместо "Молдовагаза"»,— написал господин Речан на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, изменения вступят в силу 1 августа.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) назначило госкомпанию «Энергоком» поставщиком газа сроком на три года — до 2028-го. В агентстве решение объяснили несоблюдением «Молдовагазом» требований законодательства о разделении деятельности по поставкам и транспортировке природного газа.

При этом исполняющий обязанности председателя правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что решение НАРЭ не отразится на функциональности компании, пишет молдавское издание Noi.md.

Главные акционеры «Молдовагаза» — «Газпром» и правительство Молдавии. Российской стороне принадлежит около 50% акций, молдавской — 35%. Еще 13–15% принадлежат Приднестровью. Объем поставок в 2023 году значительно снизился и составил 673,7 млн кубометров. В 2013 году показатель превышал миллиард кубометров. При этом протяженность газопровода за тот же период увеличилась с 22,7 тыс. км до 26,2 тыс. км.

Екатерина Отрашкевич