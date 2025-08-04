«Эфко» планирует производство пищевых компонентов за 2,6 млрд под Воронежем

ГК «Эфко» до конца 2025 года планирует запустить первую очередь производства эмульгаторов и среднецепочечных триглицеридов на базе комплекса «Евдаково» в поселке Каменка Воронежской области. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе компании. Эти компоненты, широко используемые в пищевой промышленности, ранее не производились в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в «Эфко», объем инвестиций в весь проект составляет 2,6 млрд рублей. При выходе на проектную мощность планируется выпуск более 8 тыс. Т продукции в год. На предприятии ожидается создание более 50 рабочих мест. Суммарный объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за десять лет компания оценивает в 1,6 млрд руб.

«На первом этапе проект подразумевает производство шести видов ингредиентов, востребованных в пищевой и косметической промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве, при производстве продуктов питания, косметики. Речь идет о нескольких разновидностях эмульгаторов, а также среднецепочечных триглицеридах, также известных как МСТ, незаменимых при производстве детского питания и востребованных в спортивном питании. В дальнейшем ассортимент будет дополнительно расширяться, в том числе технологическими решениями для производителей мороженого»,— рассказали в компании

Параметры других очередей проекта, их количество там не раскрывают. В «Эфко» добавили, что планируемые к выпуску пищевые компоненты «на текущий момент на 100% импортируются». 39% поставок обеспечивает Китай, 23% — Индия, 13% — Дания. К 2029 году «Эфко» планирует занять со своей продукцией 70% рынка РФ.

ГК «Эфко» — один из крупнейших в России производителей продуктов питания. Основными владельцами бизнеса считаются Валерий Кустов, Евгений Ляшенко и Владислав Романцев. Помимо пищевых ингредиентов, «Эфко» выпускает соусы и растительные масла, в том числе под брендами «Слобода», Altero, растительные аналоги мясных и молочных продуктов под маркой Hi!. Согласно рейтингу Infoline Food & Drink, в 2024 году выручка «Эфко» составила 344 млрд руб., прибавив 23% год к году. При этом, по данным отчетности, одно из основных юрлиц ГК — белгородское АО «Эфко» — в 2024 году сократило выручку на 28,2%: с 59,4 до 46,4 млрд руб. Чистая прибыль АО упала больше, чем в 3,5 раза: с 1,7 млрд до 495 млн руб.

Сергей Калашников