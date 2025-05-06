Белгородское АО «Эфко» сократило прибыль в 3,5 раза в 2024 году

По итогам 2024 года одно из юрлиц ГК «Эфко» — белгородское АО «Эфко» — сократило выручку на 28,2%: с 59,4 до 46,4 млрд руб. Чистая прибыль компании упала больше, чем в 3,5 раза: с 1,7 млрд до 495 млн руб. Это следует из бухгалтерской отчетности, опубликованной Rusprofile.ru.

Себестоимость продаж АО «Эфко» в 2024 году составила 43,5 млрд руб., что на 19% меньше, чем в 2023-м (51,8 млрд руб.). Прибыль от продаж — 1,3 млрд руб., почти в 4,5 раза меньше, чем годом ранее (6 млрд руб.).

Кредиторская задолженность компании выросла вдвое: с 6,8 до 13,6 млрд руб., дебиторская — на 22%: с 18,6 до 22,7 млрд руб.

«Эфко» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. ГК выпускает соусы и растительные масла под марками «Слобода», Altero, маргарины «Добавкин», «Добрый пекарь», растительные альтернативы мясных и молочных продуктов Hi!. Кроме того, группа производит мыло под марками Fresh, «Малио», «Магия цветов». Производственные активы «Эфко», по собственным данным компании, расположены в Белгородской, Воронежской и Свердловской областях, в Краснодарском крае и в Подмосковье, а также в Казахстане.

Как ГК «Эфко» запускала производство конфет со сладким белком — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь