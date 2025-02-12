ФАС разрешила белгородской «Эфко» выкупить завод в Тольятти

Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство АО «Эфко продукты питания» (входит в белгородскую ГК «Эфко») о покупке 100% долей ООО «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов». Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ФАС одобрили сделку, поскольку она, как считают в ведомстве, не приведет к ограничению конкуренции на рынке фасованного рафинированного подсолнечного масла.

По данным Rusprofile, ООО «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов» было зарегистрировано в самарской особой экономической зоне «Тольятти» в сентябре 2020 года. Основной вид деятельности — производство масел и жиров. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар — Сергей Дрозд. Он также владеет и руководит местным ООО «Самарские масличные продукты», которое продает оптом масла и жиры. Выручка комбината по итогам 2023 года составила 1,2 млрд руб., чистый убыток — 1,1 млрд руб. 2022 год он отработал с нулевой выручкой и чистым убытком в 182 млн руб. Генеральный директор — Михаил Смирнов.

В 2021 году в ходе Петербургского международного экономического форума обсуждались планы «Эфко» по строительству завода по глубокой переработке сои и подсолнечника в ОЭЗ «Тольятти». Гендиректор группы Евгений Ляшенко пояснял, что это необходимо для создания предприятия по производству пищевого растительного белка и продуктов питания из него.

В конце 2023 года «Эфко» открыла в «Тольятти» первую очередь завода по производству беспилотных авиационных систем за 7 млрд руб. Там планировалось производить агродроны «Гектор S-80».Также площадка должна была стать учебным центром и центром компетенций в области точного земледелия с использованием дронов.

Алина Морозова