Президент Бразилии заявил о желании вести переговоры с Трампом только «на равных»

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна смогла снизить свою зависимость от США и выстроить крепкие торговые отношения с другими странами. Поэтому он готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения торговых вопросов, только при условии, что диалог будет вестись «на равных».

«Мы хотим вести переговоры. Мы хотим вести переговоры на равных. <…> Сегодня Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как когда-то», — заявил господин Лула да Силва на мероприятии левой Партии трудящихся (цитата по Bloomberg).

По его словам, США должны знать, что «им есть, о чем договориться» с Бразилией. Господин Лула да Силва подчеркнул, что он дорожит дипломатическими отношениями с Вашингтоном, однако он не приемлет давления со стороны господина Трампа.

В начале июля Дональд Трамп объявил о введении 50%-ных пошлин на бразильские товары, начиная с 1 августа. Введение дополнительных тарифов он обосновывал торговым дефицитом и давлением бразильских властей на американские технологические компании. Однако, как следует из его письма президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, основной причиной стало недовольство господина Трампа судебным процессом над Жаиром Болсонару.

После объявления господина Трампа президент Бразилии подписал указ, регулирующий закон об экономической взаимности. Документ устанавливает, в каких случаях Бразилия сможет отвечать на односторонние санкции, которые мешают ее экономическому развитию.