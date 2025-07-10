Трамп решил ввести пошлины в 50% на товары из Бразилии из-за суда над Болсонару

Дональд Трамп объявил 9 июля о введении 50-процентных пошлин на бразильские товары начиная с 1 августа. Введение дополнительных тарифов он обосновывал торговым дефицитом и давлением бразильских властей на американские технологические компании. Однако, как следует из его письма президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, основной причиной стало недовольство господина Трампа судебным процессом над Жаиром Болсонару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Дональд Трамп ранее неоднократно называл бывшего президента Бразилии своим другом и принимал его у себя в резиденции в Мар-а-Лаго. «Этого суда не должно быть. Это охота на ведьм, которая должна прекратиться немедленно!» — говорится в письме, опубликованном в аккаунте президента США в Truth Social.

Бывшему президенту Бразилии уже запрещено занимать государственные должности до 2030 года из-за подозрений в содействии беспорядкам в январе 2023 года. При этом ему грозит до 43 лет тюрьмы по обвинению в попытке отменить результаты выборов 2022 года.

Президент Бразилии опроверг слова Дональда Трампа, заявив, что, согласно американским же официальным данным, за 15 лет в торговле с Бразилией у США был профицит в $410 млрд. «На любое повышение тарифов в одностороннем порядке будет дан ответ в соответствии с законом о взаимных мерах в экономике»,— написал господин да Силва в соцсети X.

Подробнее о торговых пошлинах США — в материале «Ъ» «Не сразу и не со всеми».

Кирилл Сарханянц