Президент Бразилии подписал указ об ответных мерах на торговые пошлины Трампа

После введения США пошлин на товары из Бразилии президент страны Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ, регулирующий закон об экономической взаимности. Документ устанавливает, в каких случаях Бразилия сможет отвечать на односторонние санкции, которые мешают ее экономическому развитию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adriano Machado / Reuters Фото: Adriano Machado / Reuters

Ответственным за применение ответных санкций выступит специально созданный для этого Межведомственный комитет по экономическим и торговым переговорам и контрмерам. Его возглавит вице-президент Жералду Алкмин.

«В качестве первой миссии комитет будет стремиться выслушать бизнес-секторы, чтобы определить последствия объявления президента США (Дональдом Трампом.—"Ъ") о введении 50% тарифов на все товары, импортируемые из Бразилии, начиная с 1 августа»,— заявил Луис Инасиу Лула да Силва в соцсети Х.

9 июля Дональд Трамп объявил о введении 50%-ных пошлин на бразильские товары, начиная с 1 августа. Введение дополнительных тарифов он обосновывал торговым дефицитом и давлением бразильских властей на американские технологические компании. Однако, как следует из его письма президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, основной причиной стало недовольство господина Трампа судебным процессом над Жаиром Болсонару.