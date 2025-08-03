В Гагаузии прошел митинг в поддержку Гуцул

Жители Гагаузии собрались в Комрате на митинг в поддержку руководителя автономии Евгении Гуцул. Они скандировали лозунги в поддержку политика и требовали освободить ее из-под домашнего ареста. По словам советника главы автономии, организатора митинга Михаила Влаха, на демонстрацию пришли 5 тыс. человек.

«Мы собрались здесь, чтобы сказать "нет" беззакониям и самоуправству кишиневской власти по отношению к Гагаузии»,— сказал господин Влах ТАСС. Он заявил, что полиция Молдавии якобы мешала проведению митинга. По его словам, силовики блокировали движение транспорта в столицу Гагаузии, и людям приходилось идти до митинга пешком.

Господин Влах обратился к международным организациям и к международным партнерам Молдавии. Он попросил их дать публичную и юридическую оценку «фактам давления, шантажа и системных нарушений» в отношении руководства Гагаузской автономии.

Госпожа Гуцул находится под домашним арестом. Прокуратура Молдавии требует приговорить ее к девяти годам лишения свободы. Ее обвиняют в нарушении правил финансирования избирательной компании. Приговор главе автономии вынесут 5 августа.