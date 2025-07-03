Приговор по делу главы Гагаузии Гуцул будет вынесен 5 августа

Приговор по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул будет вынесен 5 августа. Об этом сообщают российские информационные агентства из зала суда, где сегодня прошли прения обвинения и защиты, а подсудимые выступили с последним словом.

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«Суд вынесет решение по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и Светланы Попан 5 августа, в 12:00»,— сказала судья Анна Кучереску.

В своем последнем слове госпожа Гуцул заявила, что никогда не нарушала закон. Глава Гагаузии попросила ее оправдать.

Против главы Гагаузии заведено уголовное дело в Молдавии. Ее обвиняют в нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии «Шор» и при управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2023 году.

Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева перед вылетом в Стамбул. 28 марта она была арестована, а 9 апреля ее перевели под домашний арест. Прокуратура Молдавии попросила суд приговорить Евгению Гуцул к девяти годам лишения свободы и запретить ей в течение пяти лет занимать государственные должности. Евгения Гуцул считает выдвинутые обвинения политически мотивированными. 1 июля в суде Кишинева начались прения сторон.

Чем известна арестованная глава Гагаузии Евгения Гуцул, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая