МВД: WhatsApp и Telegram лидируют по числу преступлений с мессенджерами

В России за прошедшую неделю преступники совершили 414 правонарушений через Telegram, 313 — через Whatsapp. Об этом сообщили в МВД.

Существенное число преступлений совершается с использованием популярных соцсетей и мессенджеров, указывается в заявлении профильного управления ведомства. «При этом лидерами являются зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp», — подчеркнули в полиции.

Для сравнения с иностранными приложениями ведомство привело статистику по российским продуктам: «ВКонтакте» — 13 зафиксированных киберпреступлений за неделю, «Одноклассники — одно. Самым безопасным приложением, согласно заявлению МВД, стал российский мессенджер MAХ. С его использованием «преступлений не зафиксировано».

Владимир Путин ранее заявлял, что, по его мнению, следует отвечать взаимностью IT-сервисам, которые пытаются «душить» Россию. СМИ обратили внимание, что Telegram, предположительно, начал процедуру создания российского представительства.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Telegram "приземляют" в России».