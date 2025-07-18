Telegram «приземляют» в России

Власти могут ввести дополнительные ограничения на использование иностранных мессенджеров. Об этом говорится в опубликованном Кремлем перечне поручений правительству. Подготовить предложения кабинет министров должен до конца лета. Ранее Владимир Путин заявил, что, по его мнению, следует отвечать взаимностью IT-сервисам, которые пытаются «душить» Россию. На этом фоне СМИ обратили внимание, что Telegram, предположительно, начал процедуру создания российского представительства. Этого требует закон «о приземлении». В карточке компании Павла Дурова на сайте Роскомнадзора в одной из граф появилась запись, что вопрос находится на стадии согласования. Регулятор перенаправил запрос “Ъ FM” в Telegram. Пресс-служба сервиса ранее также оставила обращение “Ъ FM” без ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Что изменится в случае «приземления» Telegram в России? На этот вопрос “Ъ FM” ответил руководитель технологической практики Comply Сергей Сайганов: «Если мессенджер официально откроется на территории России, то к нему будут применимы все требования, касающиеся организатора распространения информации и сервиса обмена мгновенными сообщениями, то есть "пакет Яровой". Это СОРМ, установка оборудования, запись всех коммуникаций, хранение этого контента в течение определенного времени и, естественно, доступ к нему по запросу правоохранительных органов. Речь пойдет о необходимости разворачивания серверов на территории страны, на которых будет храниться вся база данных, содержащая персональные данные граждан, так называемая локализация.

И, естественно, станет обязательным исполнение всех решений, которые выносятся органами Российской Федерации в части признания информации экстремистской, несоответствующей законодательству. Вот это самый минимум».

Ранее Павел Дуров в своем аккаунте опубликовал двусмысленный комментарий с отсылкой к своему посту от 2 июля, в котором отмечал: «Возможно, что мы имеем дело с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram». А сейчас основатель мессенджера добавил к этому: «100%». В записи двухнедельной давности он также утверждал, что сервис отстаивает право на свободный доступ к информации. Статус на странице мессенджера на сайте РКН мог измениться по инициативе как компании, так и регулятора, заметил управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко: «Роскомнадзор много лет назад захотел внести Telegram в реестр и затребовал у компании данные, но получил отказ. РКН уговаривал владельцев мессенджера предоставить пару строчек данных о нем. Их хватило, чтобы ведомство его в этот реестр внесло, и после этого началась эпопея: "Предоставьте еще ключи шифрования, которые обязаны передавать все, кто внесен в этот список". Придавать какое-то большое значение изменению этой ячейки в реестре все-таки не нужно. Во-первых, потому что в стадии согласования вопрос может находиться бесконечно долго. Во-вторых, оно будет зависеть от политической воли. И если будет сочтено, что Max заработал достаточно хорошо, чтобы вернуться к попытке блокировки Telegram, то никакое согласование не помешает это сделать».

Бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин у себя в канале привел слова неназванного источника в Telegram: «Планов открывать офис в Росси нет и быть не может». Вероятную регистрацию юрлица в стране вряд ли стоит рассматривать как знак лояльности компании, полагает заместитель директора «АРБ Про» Роман Копосов. По его словам, если представительство все-так будет открыто, то меньше рычагов влияния на политику конфиденциальности у Дурова не станет: «Как Telegram был изначально достаточно крупной международной платформой, так таковой и остается. Нужно как минимум сделать представительство и офис, который станет быстро реагировать на изменения. Блокировок не последует, если представительство и команда будут быстро отвечать на запросы. В этом случае мессенджер уже перестает попадать в список уклоняющихся компаний, как это происходило с рядом западных платформ. Проявление ли это лояльности? Я считаю, что проявление лояльности было ровно тогда, когда его использование разрешили в России. И сейчас Telegram входит в топ-3 мессенджеров, и, скажем так, свою базу не потеряет, скорее, наоборот, нарастит».

Закон о деятельности иностранных лиц в интернете действует с января 2022-го. Он обязывает иностранные IT-компании с аудиторией боле 0,5 млн пользователей в сутки учредить российское юридическое лицо, зарегистрироваться в личном кабинете Роскомнадзора и обеспечить обратную связь. За неисполнение предполагаются санкции: запрет на прием платежей, ограничение рекламы и полная блокировка сервиса.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков