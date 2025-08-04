Губернатор передоговорился с сенатором

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев («Единая Россия») в случае победы на сентябрьских выборах, скорее всего, не будет менять своего представителя в Совете федерации (СФ). В начале июля источники “Ъ”, близкие к главе региона, сообщали, что он может отправить в верхнюю палату участника СВО и Героя России Сергея Степанова, однако в итоговую «сенаторскую тройку» ефрейтор не вошел. Зато там снова оказался член СФ Андрей Чернышев, отношения с которым у господина Кобзева испортились после выборов мэра Братска в 2024 году. По мнению эксперта, губернатор и сенатор могли урегулировать разногласия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Совета Федерации Андрей Чернышев

Фото: Михаил Метцель / ТАСС Член Совета Федерации Андрей Чернышев

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Документы для регистрации на выборах губернатора Игорь Кобзев представил в избирательную комиссию 30 июля — в последний возможный день (см. “Ъ” от 31 июля). Вместе с подписями муниципалов в свою поддержку он сдал список из трех кандидатур для наделения полномочиями сенатора — так называемую сенаторскую тройку. Кто в нее вошел, губернатор не сообщил. В облизбиркоме “Ъ” заявили, что имена членов «тройки» будут раскрыты только после регистрации господина Кобзева кандидатом (на проверку документов отводится десять дней).

По сведениям источников “Ъ”, близких к главе Приангарья, в список вошли действующий сенатор, член комитета СФ по социальной политике Андрей Чернышев, а также два депутата заксобрания Иркутской области — первый вице-спикер Кузьма Алдаров и вице-спикер Наталья Дикусарова (оба — единороссы).

В случае победы Игоря Кобзева на выборах один из претендентов будет делегирован в верхнюю палату. По всей видимости, свой пост сохранит господин Чернышев.

Ранее источники “Ъ”, близкие к господину Кобзеву, прогнозировали иной сценарий. По их данным, вместо Андрея Чернышева в верхнюю палату должен был отправиться ефрейтор Сергей Степанов, который летом 2024 года ушел добровольцем на СВО, а в мае 2025-го за проявленное мужество был удостоен звания Героя России. Причиной замены сенатора собеседники “Ъ” называли скандальные итоги выборов мэра Братска, второго по численности города области, которые прошли в 2024 году. Тогда, напомним, в борьбе за пост сошлись два единоросса — глава Братского района Александр Дубровин (баллотировался в качестве самовыдвиженца) и действующий градоначальник Сергей Серебренников (шел от партии). Первый считался близким к сенатору Чернышеву, второго поддерживал губернатор Кобзев. Победителем в итоге оказался господин Дубровин, набравший 68,55% голосов избирателей. За протеже главы региона проголосовало лишь 21,89% участников выборов.

Однако ситуация резко изменилась в середине июля, после рабочей поездки Игоря Кобзева в Братск, поясняют источники “Ъ”.

Там он вместе с Андреем Чернышевым осмотрел социальные и инфраструктурные объекты, а также ряд предприятий. В завершение на официальной встрече господин Кобзев дал сенатору несколько наказов. По словам собеседников “Ъ”, налаживанию отношений между губернатором и господином Чернышевым поспособствовала «политическая гибкость» последнего, а также наличие высокопоставленных покровителей в верхней палате. А ефрейтор Степанов, как оказалось, якобы не вполне соответствует так называемому цензу оседлости для сенаторов, добавляют источники “Ъ”.

В штабе Игоря Кобзева отказались от комментариев. Представитель Андрея Чернышева не смог оперативно ответить на вопросы “Ъ”.

Отметим, что это уже не первый случай накануне выборов-2025, когда губернатор меняет решение о составе «сенаторской тройки». Ранее, по данным высокопоставленного источника “Ъ” в СФ, глава Чувашии Олег Николаев намеревался сменить своего представителя в верхней палате Николая Федорова (см. “Ъ” от 2 июля). Однако после очной встречи с сенатором господин Николаев заявил, что пролонгирует его мандат. Также РБК сообщал, что верхнюю палату может покинуть глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Тем не менее сенатор снова вошел в «тройку» пермского губернатора Дмитрия Махонина.

По мнению политолога Галины Солониной, вопрос пролонгации полномочий Андрея Чернышева мог быть предметом обсуждения в начале лета, но к настоящему моменту губернатор и сенатор достигли компромисса. «Подоплекой, скорее всего, были итоги выборов мэра Братска, имевшие определенные последствия. Понадобилось время на урегулирование политических противоречий»,— резюмирует эксперт.

Влад Никифоров, Иркутск; Андрей Прах