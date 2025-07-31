Между прошлым и нынешним

Избирательная комиссия Иркутской области 30 июля завершила прием документов на регистрацию от кандидатов в губернаторы. Собрать нужное число подписей муниципалов в свою поддержку сумели четверо выдвиженцев, в том числе нынешний глава региона Игорь Кобзев («Единая Россия») и его предшественник Сергей Левченко (КПРФ). До 8 августа включительно комиссия проверит полученные автографы и примет решение об итоговом списке участников гонки. Эксперты полагают, что зарегистрированы будут все, включая коммуниста, чье попадание в бюллетень добавит кампании конкурентности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Левченко надеется, что трудности со сбором подписей муниципалов не помешают ему стать зарегистрированным кандидатом в губернаторы Иркутской области

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Левченко надеется, что трудности со сбором подписей муниципалов не помешают ему стать зарегистрированным кандидатом в губернаторы Иркутской области

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Завершающий этап подготовки к выборам стартовал в Иркутской области еще 20 июля, однако кандидаты предпочли дожидаться последнего дня. Первым документы в избирком принес губернатор Игорь Кобзев, который собрал максимально возможное количество подписей муниципальных глав и депутатов в свою поддержку — 250 штук (минимальный порог для прохождения «муниципального фильтра» в Приангарье —239).

Следом комиссию посетили первый замглавы Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков (ЛДПР) и депутат заксобрания области Лариса Егорова («Справедливая Россия — За правду»), которые представили такое же количество подписей — по 250 штук каждый. Наконец, за полчаса до окончания рабочего дня в избирком прибыл депутат Госдумы и бывший (2015-2019 гг.) губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В его активе оказалось 246 автографов. Самовыдвиженцы Сергей Гагаркин и Александр Плескач документы не принесли и выбыли из гонки.

Лариса Егорова уже принимала участие в губернаторских выборах в 2020 году, получив 4,13% голосов избирателей. Виктор Галицков тоже рассматривался тогда в качестве кандидата, однако в итоге ЛДПР выдвинула руководителя регионального отделения Андрея Духовникова (2,6%). Пытался принять участие в той гонке и экс-губернатор Сергей Левченко, досрочно покинувший пост в конце 2019 года на фоне критики его усилий по ликвидации последствий наводнения в Тулуне. Федеральное законодательство позволяет сделать это только с одобрения президента, однако господин Левченко заручиться поддержкой главы государства так и не сумел. В результате Компартия выставила депутата Госдумы Михаила Щапова, который финишировал с 25,5%. Победителем же стал Игорь Кобзев, набравший 60,8%.

Сразу после подачи документов Сергей Левченко прокомментировал процесс прохождения «муниципального фильтра» в соцсетях. Не называя имен, он обвинил оппонентов в давлении на коммунистов: «Трудности были такие, что даже на депутатов и глав, избранных при поддержке партии, давили, чтобы они не давали подписи для меня. Говорили: если не можете отказать напрямую, то уезжайте в отпуск». Впрочем, по словам экс-губернатора, «трудности удалось преодолеть и собрать подписей больше, чем того требуется по закону».

Правда, пока это не гарантирует участия господина Левченко в выборах. Например, его коллега по Госдуме и однопартиец Олег Михайлов ранее представил в избирком Коми максимально возможное количество автографов, однако 8 из 173 подписей были забракованы, и в регистрации ему отказали (см. “Ъ” от 15 июля). Успешно преодолели «фильтр» коммунисты в Краснодарском крае, Севастополе, Архангельской, Брянской, Костромской, Оренбургской и Тамбовской областях. В остальных регионах выдвиженцы КПРФ пока только сдали подписи на проверку. Единственным субъектом, где кандидат от Компартии не сумел набрать нужного количества автографов, стала Ленинградская область (см. “Ъ” от 30 июля).

Иркутские политологи считают, что на этот раз Сергей Левченко все-таки примет участие в выборах. Заведующий кафедрой конституционного права Юридического института Иркутского госуниверситета профессор Сергей Шишкин со ссылкой на собственные источники заявил “Ъ”, что со сбором подписей экс-губернатору якобы помогла администрация президента. По его мнению, участие господина Левченко добавит выборам конкурентности, но на серьезный результат коммунисту, «живущему в иллюзии поддержки со стороны крупных предприятий и населения», рассчитывать не стоит. А политолог Галина Солонина уверена, что цель коммуниста — не победа, а сохранение своей электоральной базы перед выборами в Госдуму в 2026 году.

Влад Никифоров, Иркутск; Андрей Прах