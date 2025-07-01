Не время первых

Как стало известно “Ъ”, первый президент Чувашии Николай Федоров после сентябрьских выборов может лишиться поста сенатора от исполнительной власти республики. Действующий глава региона Олег Николаев не включил его в число кандидатов, которые будут претендовать на место в верхней палате в случае его переизбрания. На этом фоне господин Федоров обратился в прокуратуру с просьбой проверить жалобы муниципальных депутатов на давление со стороны губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завершающийся осенью пятилетний срок сенаторских полномочий Николая Федорова может оказаться последним

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Завершающийся осенью пятилетний срок сенаторских полномочий Николая Федорова может оказаться последним

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

О том, что Николай Федоров, вероятнее всего, покинет Совет федерации (СФ) ближайшей осенью после истечения своих полномочий, “Ъ” сообщил осведомленный источник в верхней палате. По его словам, опытный политик не попал в так называемую сенаторскую тройку Олега Николаева — список кандидатов, из которых глава Чувашии выберет своего нового представителя в СФ в случае победы на сентябрьских выборах. Кто входит в эту тройку, собеседник “Ъ” не уточнил.

Николай Федоров — один из «тяжеловесов» российской политики. Он начинал карьеру еще в Верховном совете СССР, с 1990 года занимал пост министра юстиции сначала РСФСР, а затем РФ. В марте 1993-го подал в отставку в знак протеста против политики первого президента Бориса Ельцина. В декабре того же года избрался депутатом Госдумы, а спустя две недели — первым президентом Чувашии и на протяжении более 16 лет руководил родной республикой. В период с 1995 по 2001 год по должности входил в СФ, где в 2000 году оказался единственным сенатором, проголосовавшим против нового гимна РФ на музыку Александра Александрова.

В 2010 году господин Федоров уступил пост главы региона Михаилу Игнатьеву, а сам был делегирован в верхнюю палату от Госсовета (парламента) Чувашии и возглавил в СФ комитет по конституционному законодательству. В 2012 году вернулся в федеральное правительство, заняв пост министра сельского хозяйства, но спустя три года был освобожден от должности и назначен советником президента. В 2015-м Михаил Игнатьев делегировал своего предшественника в СФ, где тот занял пост первого вице-спикера. В 2020 году сменивший господина Игнатьева Олег Николаев пролонгировал сенаторские полномочия бывшего чувашского президента. Тогда же Николай Федоров уступил пост в президиуме СФ Андрею Яцкину и в последние пять лет являлся простым членом конституционного комитета СФ.

Окончательный вариант «сенаторской тройки» глава Чувашии должен будет представить в республиканский избирком с 18 по 25 июля вместе с пакетом документов на регистрацию, в том числе подписями муниципальных глав и депутатов в поддержку своего выдвижения. Как и в 2020 году, Олег Николаев идет на выборы самовыдвиженцем, хотя является членом «Справедливой России — За правду». При этом «Единая Россия» (ЕР) и КПРФ не будут выдвигать против него своих кандидатов.

Между тем на днях Николай Федоров обратился к прокурору Чувашии с просьбой провести проверку жалоб ряда муниципальных депутатов на принуждение к заполнению подписных листов в поддержку Олега Николаева. Как рассказал “Ъ” помощник сенатора Виктор Васильев, мундепы ищут защиты у бывшего президента и «это не единичный случай». При этом он призвал не связывать вероятное прекращение полномочий своего шефа и обращение к прокурору.

В пресс-службе главы Чувашии на момент подготовки материала не ответили на запрос “Ъ”. По данным издания Ura.ru, в случае переизбрания господин Николаев может назначить новым сенатором министра культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлану Каликову.

Первый президент Чувашии — это «далекое прошлое» для Олега Николаева, говорит политолог Константин Калачев. «Более того, возможно даже присутствие ревности с его стороны, ведь Федоров до сих пор воспринимает республику как свою вотчину. Николаев не видит резонов продлевать мандат человека из старой элиты, который либо не хочет, либо не может быть проводником его интересов»,— объясняет эксперт. По его мнению, обращением в прокуратуру Николай Федоров решил ударить по легитимности действующего главы. «Николаеву на этих выборах надо показать, что все идет в штатном режиме и он все контролирует. А получается, что даже сбор подписей требует дополнительных усилий, нажима, давления на депутатов. Жалоба должна продемонстрировать, как сложно ему избраться даже в отсутствие конкурентов от ЕР и КПРФ»,— предполагает политолог.

Андрей Прах; Анар Зейналов, Казань