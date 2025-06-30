Только один исполнитель теракта в «Крокусе» раскаялся в содеянном

Один из исполнителей теракта в зале «Крокус сити холл» 26-летний Шамсидин Фаридуни стал единственным из четырех террористов, кто раскаялся в содеянном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

По информации агентства, остальные три фигуранта дела — Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачаболизада и Далерджон Мирзоев — только признали свою вину.

Фаридуни — гражданин Таджикистана. Ранее он жил с семьёй в кишлаке Лойоби, в 50 км от Душанбе. Работал на стройке, затем в лепёшечной в Гиссаре. Он неоднократно посещал концертный зал при планировании теракта и попал на фотографию на фоне афиши группы «Пикник», выступление которой было запланировано в день атаки.