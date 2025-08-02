Актер Иван Краско находится в больнице в тяжелом состоянии
Народный артист России Иван Краско находится в одной из больниц Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил его концертный директор.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Нужен постоянный уход в медицинском учреждении или в доме ветеранов», — рассказал Вячеслав Смородинов.
О госпитализации 94-летнего актера СМИ со ссылкой на источники сообщали накануне. Директор артиста сегодня отказался уточнить детали. Он отметил, что «информации подробной пока нет».
В июле 2023 года Иван Краско попал в реанимацию. До этого он перенес инсульт.