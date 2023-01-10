Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в одну из больниц Петербурга с инсультом

В больницу Санкт-Петербурга попал народный артист России, 92-летний актер Иван Краско. Его госпитализировали с инсультом, рассказал концертный директор актера Вячеслав Смородинов ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Иван Краско (в центре)

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Актер Иван Краско (в центре)

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Врачи отделения неврологии Елизаветинской больницы его состояние оценивают как стабильное. Господина Краско перевели в общую палату, где ему ставят капельницы. До этого о госпитализации народного артиста в Мариинскую больницу Петербурга СМИ писали в начале декабря. Однако тогда отмечалось, что госпитализация носит плановый характер.

Иван Краско более полувека служит в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Как киноактер известен по ролям в фильмах «Господин оформитель» (1988), «Особенности национальной охоты в зимний период» (2001) и другим.

Александр Просяник, Санкт-Петербург