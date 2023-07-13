Актер Иван Краско госпитализирован в реанимацию

Актер Иван Краско госпитализирован после того, как ему стало плохо, сообщили его помощница Дарья Пашкова и его директор Вячеслав Смородинов. В январе актер перенес инсульт.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Иван Краско

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Смородинов сообщил телеканалу «Звезда», что артисту стало плохо на даче, он успел позвать сына на помощь. Его доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова. По словам директора, у господина Краско последнее время были проблемы с речью. Госпожа Пашкова рассказала РБК, что актер пожаловался «на левую часть тела». «Сейчас она не работает у него — рука и нога»,— объяснила она.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области. Заслуженный артист РСФСР (1976), народный артист РФ (1992). Больше 50 лет служил в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Играл в фильмах «Принц и нищий» (1972), «Сын полка» (1981), «Семен Дежнев» (1984), «Господин оформитель» (1988), «Привет, малыш!» (2001), а также в сериалах «Сержант милиции» (1974), «Россия молодая» (1981–1982), «Мастер и Маргарита» (2005) и других. Отец актера Андрея Краско (1957–2006).

Леонид Уварчев