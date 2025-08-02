Лететь не встать

На борту рейса Pegasus Airlines, летевшего из Софии в Стамбул, оштрафовали пассажиров, вставших до полной остановки самолета. Люди покинули свои места и начали доставать ручную кладь до выключения табло «Пристегните ремни», несмотря на предупреждения экипажа. Между отдельными пассажирами и бортпроводниками завязалась словесная перепалка. Нарушение зафиксировали камеры. После посадки на борт прибыли сотрудники полиции. В мае Управление гражданской авиации Турции установило штрафы за несоблюдение правил поведения на борту после приземления. Сумма взыскания — около $70.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Инцидент может стать прецедентом для других авиаперевозчиков в стране, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Турция является пионером в этой области. Правовая база технологий, которую они используют для фиксации правонарушений, почти уникальна даже в мировом масштабе. В ситуация, о которой мы сейчас говорим, имело место массовое нарушение законодательства Турецкой Республики. Именно это и вызвало у экипажа такую реакцию, они попытались людей посадить на место, но все их просьбы проигнорировали, и тогда, соответственно, они уже решили прибегнуть к радикальным мерам. Несмотря на то, что эти правила были приняты еще в мае, только сейчас произошел первый случай применения этой нормы.

В каких-то странах люди более дисциплинированы, а в каких-то менее. Российские туристы, например, пока самолет идет на посадку, стараются пристегнуться и сидят на своих местах до момента касания взлетно-посадочной полосы, потом поаплодируют, но некоторые тут же вскакивают в проход. Они не думают в этот момент, что самолет несется по полосе со скоростью 150 км/ч. А если вдруг начнется резкое экстренное торможение? Такие пассажиры просто полетят вдоль всего салона с этой же скоростью, ломая себе руки, ноги и калеча попутчиков. Я уже не говорю о том, что некоторые в этот момент начинают снимать свои тяжелые чемоданы и открывать багажные полки».

В России вводить аналогичные меры пока не планируют, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По мнению руководителя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, это может быть связано с наличием более серьезных проблем в сфере авиации: «В большей степени вряд ли это является такой проблемой, которую важно регулировать. Есть риск, что получивший травму пассажир, сам может обратиться в суд в отношении авиакомпании.

Возможно, перевозчик пытается идти на опережение и наказывать пассажиров, чтобы потом не было встречного иска. Все штрафы всегда идут в пользу государства, если мы говорим про административную ответственность. В России это вряд ли будет внедряться, поскольку это потребует усилий и администрирования, кто-то должен выписать штраф, составить протокол. Я думаю, что на борту турецких авиалиний столкнутся с этими же проблемами правоприменения. Надо заниматься вопросами, которые важны. В частности, что делать в случаях задержки рейса, когда происходит массовый сбой? У нас сейчас не все хорошо с точки зрения администрирования с черными списками, не все хулиганы получают протоколы».

Дополнительные меры анонсировали в Turkish Airlines. Как сообщили агентству «РИА Новости» турецкие адвокаты нарушители, вставшие с места до выключения табло, рискуют попасть в черный список авиакомпании. Их могут внести и в базу нежелательных клиентов всех перевозчиков альянса Star Alliance. Туда входит 25 компаний. Теперь такие пассажиры приравниваются к авиадебоширам.

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Валерия Калинина