В аэропортах наступил коллапс

В российских аэропортах произошел очередной коллапс. Из-за ограничений были отменены и задержаны сотни рейсов. Самая сложная обстановка в Москве и Санкт-Петербурге. Некоторым пассажирам пришлось провести в аэропортах не меньше десяти часов. В столице ситуация усугублялась еще и из-за сильного ветра. Сильнее всего пострадало расписание Шереметьево: за последние сутки там было отменено 158 рейсов. Еще около 240 задержали более чем на два часа. В Пулково, судя по данным онлайн-табло, к утру воскресенья, 6 июля, задерживаются 57 рейсов, еще 11 отменены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Из-за этого образовались очередь из лайнеров. Кроме того, в течение дня ограничения временно вводились в воздушных гаванях Сочи, Ижевска, Калуги, Казани, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Перми, Самары и других городов. “Ъ FM” поговорил с пассажирами рейсов:

«Прилетел с Пхукета в аэропорт Шереметьево. Больше часа мы стояли на земле, ждали трап. Сотни людей, если не сказать тысячи, ждут своих рейсов, потому что очень многие из них отменены, и люди стоят в гигантской очереди часа на три-четыре к окошкам "Аэрофлота". Естественно, ни одного свободного кресла нет, чтобы присесть, многие сидят на полу. Крики, ругань, как обычно в таких ситуациях, потому что никто ничего не объявляет. Коллапс». «С 4 на 5 июля сын с невесткой вылетали в Анталью. Вылет был в 2:20, авиакомпания Turkish Airlines. Рейс сначала задержали на час, затем перенесли на 5:30, а потом просто отменили. Выдали ваучеры на 2 тыс. руб., предложили гостиницу, но они поехали домой. Часов в девять утра пришло смс-сообщение, что рейс все-таки состоится в 21:00. Они приехали в аэропорт, выдали опять им ваучеры, а потом прозвучало объявление о задержке на час». «С мужем каждый год летаем в Сочи. Сели в самолет, немного выпили перед полетом, самолет начал трогаться, и я сразу вырубилась. Просыпаюсь через полтора часа, а мы стоим на месте. Просидели еще часа три. Короче, народу очень много. Носили воду, алкоголь весь, по-моему, скупили в первые два часа. Народ просто пил, ходил в туалет и общался. Никакой информации не было. Конечно, жалко, что день потеряли». «У меня была задержка девять часов. Аэропорт был заполнен людьми, конечно, до отказа. Народ не возмущался, все сидели спокойно. Администрация аэропорта коврики выдавала, кому-то повезло, кто-то лежал. Все авиакомпании и воду предоставляли через каждые два часа, и питанием обеспечивали, но за питанием была такая очередь, что люди просто не в состоянии были ночью стоять и ждать, чтобы получить бутерброд какой-то с бутылочкой сока. Люди жаловались на курилку в аэропорту, во-первых, 500 руб. сейчас вход, во-вторых, она грязная была. Меня, поразило, что было очень много детей, и информация проходила такая, что коляски детям выдают, а про комнату матери и ребенка вообще ни слова не было. Дети спали на стульях, на мамах, на сумках».

Как делятся с “Ъ FM” туроператоры, из-за ограничений некоторые туристы теперь не успевают на стыковочные рейсы, а новые билеты могут обойтись минимум в 100 тыс. руб. За ситуацией с задержками рейсов в столичных аэропортах следит транспортная прокуратура. На что могут рассчитывать пострадавшие туристы? На этот вопрос “Ъ FM” ответила адвокат в сфере защиты прав туристов Маргарита Еремеева: «Если задержки либо отмены рейса происходят из-за метеоусловий, технической неисправности, еще чего-то — это вынужденный отказ, поэтому пассажир вправе отказаться и требовать возврата стоимости билета или ждать, когда его рейс будет отправлен. Соответственно, тогда он имеет право на телефонные звонки, комнату матери и ребенка, питание, прохладительные напитки и при задержке больше шести часов в дневное время и больше восьми в ночное на размещение в гостинице. Авиакомпания или туроператор, если перевозка в составе туристической путевки, должны эти услуги предоставить. Что касается, возмещения каких-то убытков, связанных с дополнительными проездными расходами, потерей средств размещения, это возможно при наличии вины перевозчика в задержке.

В любом случае при возникновении задержки рейса нужно обращаться к представителям авиакомпании и требовать предоставления тех услуг, которые предусмотрены правилами. Если этого нет, то пытаться это зафиксировать это. Если отказываются ставить какие-то отметки и давать разъяснения, значит, нужно собирать свидетельские показания, то есть обменяться контактами с пассажирами, с которыми вы летите вместе. Если были расходы на питание, на размещение, которые должны были быть предоставлены бесплатно, надо сохранять финансовые документы, чеки, подтверждающие эти расходы. Потом ставить вопрос о какой-то компенсации».

По данным Минобороны, в ночь с субботы на воскресенье над российскими регионами силами ПВО было уничтожено 120 беспилотников. В Минтрансе заявили, что аэропорты постепенно входят в штатный режим работы, рейсы авиакомпаний обслуживаются согласно плану на день.

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Анжела Гаплевская