Саудовскую Аравию отправляют на взлет

Прямые перелеты в Саудовскую Аравию стали доступны россиянам. Рейсы из Внуково с 1 августа будет выполнять лоукостер Flynas. Вылеты в Эр-Рияд по летнему расписанию планируются четыре раза в неделю до конца октября. Время в пути — 5 часов 40 минут. Осенью прямые рейсы запустят и из Шереметьево. Оттуда будут вылетать самолеты Saudia Airlines. К чему нужно готовиться туристам, которые захотят посетить королевство? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

С ноября по апрель — идеальный сезон для посещения Саудовской Аравии. Сейчас днем температура там достигает 44 градусов, ночью — около 33. Однако и обгореть на солнце вряд ли получится — носить откровенную одежду в стране нельзя. Пока исключений нет даже для туристов, рассказала “Ъ FM” путешественница Ольга: «В коротких юбках точно никто не ходит. Пляжи там платные и закрытые. Женщины купаются здесь отдельно и в какой-то специальной закрытой одежде. Алкоголь нигде не продают, ни в супермаркетах, ни в ресторанах, ни в отелях. Так что стоит заранее определиться, с какой целью вы летите в страну. Познакомиться с ее культурой, посмотреть на народ очень интересно. При этом здесь у людей совершенно другой менталитет по сравнению с ОАЭ».

До 2019 года королевство было закрыто для туристов. Получить визу могли только паломники, бизнесмены и дипломаты. Сейчас ее могут оформить онлайн все желающие. Стоимость годовой визы с многократным въездом составляет порядка $150. Однако турпоток из России пока скромный и не достигает даже 0,5% от всех запросов на путешествия, поделилась руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова: «Страна является довольно закрытой и с этой точки зрения также довольно экзотической. Если посмотреть на спрос на перелеты, то Саудовская Аравиях не входит, конечно, в топ-10. Она занимает 46-е место в топ-50.

Средний чек на пассажира в одну сторону составит около 40 тыс. руб. Статистика по гостиницам говорит о том, что королевство находится на 53-м месте. Средняя стоимость размещения в сутки — 28,5 тыс. руб., и при этом туристы выбирают отели категории 5 "звезд"».

На популярность Объединенных Арабских Эмиратов Саудовская Аравия претендовать не сможет. Она будет делить туристов с Оманом, Бахрейном и Катаром, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «На текущий момент все-таки процентов 80-90 гостей — это паломники, которые ездят в эту страну по религиозным причинам. Туризм там пока носит больше характер именно ивент- и экскурсионного формата.

Туда летают на концерты, шоппинг, спортивные мероприятия.

Конечно, уже там начали открываться крупные отели, к которым россияне привыкли. Прогнозировать сложно, но пару сотен тысяч туристов в сезон наверняка можно получить».

В 2034 году Саудовская Аравия станет хозяйкой чемпионата мира по футболу. В связи с этим в СМИ все чаще появляются сообщения о скором смягчении сухого закона. Однако в мае власти страны официально опровергли такую возможность.

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Юлия Савина