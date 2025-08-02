Атомоход «Князь Пожарский» заступил на боевое дежурство на Северном флоте

Новейший ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» прибыл в пункт постоянного базирования. Он заступил на дежурство на главной базе подводных сил Северного флота — Гаджиево, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин во время церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» в Северодвинске (24 июля 2025 года)

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Владимир Путин во время церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» в Северодвинске (24 июля 2025 года)

Фото: пресс-служба президента РФ

Командир крейсера доложил, что задачи межбазового перехода экипажем выполнены, материальная часть корабля исправна, а личный состав «готов к выполнению поставленных задач». Командующий подводными силами флота Анатолий Коваленко заявил, что «Князь Пожарский» войдет в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения. Они составляют основу морских стратегических ядерных сил РФ.

24 июля президент Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флага над крейсером «Князь Пожарский». Мероприятие прошло на заводе «Севмаш», с верфей которого сошла подлодка. Господин Путин рассказал, что к 2030 году на этом предприятии построят шесть атомных подводных лодок.

«Князь Пожарский» был заложен на «Севмаше» 23 декабря 2016 года. Корабль построен по проекту «Борей-А» (955А) и относится к четвертому поколению подводных атомоходов. Оснащен в том числе баллистическими ракетами «Булава».