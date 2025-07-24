Путин поднял флаг над атомным крейсером «Князь Пожарский»

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флага над атомным ракетным подводным крейсером «Князь Пожарский». Мероприятие прошло на заводе «Севмаш», с верфей которого сошла подлодка.

Глава государства лично дал разрешение на подъем российского триколора. «Товарищи моряки, поздравляю вас с первым поднятием военно-морского флага»,— обратился к морякам Владимир Путин. Президент выступил на церемонии с речью, сообщив в частности, что на верфях России сейчас находится более 70 кораблей в разной степени готовности.

По окончании торжества, согласно сообщению ТАСС, Владимир Путин вручил экипажу подлодки складень с иконой святого Александра Невского. Подарок был передан в коробке, обшитой изнутри сиреневым атласом.

С церемонии поднятия флага президент отправился на совещание на тему развития в России подводного военно-морского флота.

«Князь Пожарский» — это пятое судно, построенное по проекту «Борей-А», и 142-я атомная подлодка, произведенная на заводе «Севмаш». Подводный крейсер впервые вышел в море в июле 2024 года во время заводских ходовых испытаний.