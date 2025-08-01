Трамп после слов Медведева приказал разместить две атомные подлодки «в соответствующих регионах»

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал разместить две атомные подводные лодки после недавних слов зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Глава государства не уточнил, где именно, но сказал, что подлодки находятся «в соответствующих регионах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет. Благодарю за внимание к этому вопросу!» — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Последние заявления Дмитрия Медведева президент США назвал «крайне провокационными».

Конфликт между американским президентом и зампредом Совбеза РФ обострился после того, как Дональд Трамп потребовал от России заключить мирное соглашение по Украине в срок от 10 до 12 дней. Дмитрий Медведев написал в соцсети Х, что господину Трампу не стоит «играть в ультиматум с Россией», он назвал это угрозой и шагом к войне между странами.

Американский президент в резкой форме ответил господину Медведеву. Он назвал его «несостоявшимся бывшим лидером», и призвал его «следить за словами». После этого Дмитрий Медведе напомнил о существовании системы «Мертвая рука» — автоматизированного комплекса ядерного сдерживания России.

Подробнее об ультиматуме Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Десять дней, которые не принесут мир».