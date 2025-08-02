С Zoom взыскивают 300 млн рублей долгов по неоплаченным в России штрафам

Судебные приставы взыскивают с сервиса Zoom более 302,5 млн руб. задолженности по неоплаченным штрафам, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Один из штрафов на сумму свыше 115 млн руб. был выписан по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (неисполнение иностранным лицом обязанностей в интернете).

Приставы в рамках этой задолженности также взыскивают исполнительский сбор в 8 млн руб. Еще один штраф на сумму более 179 млн руб. взыскивают за аналогичное повторное правонарушение по ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ.

За последние годы сервису Zoom было назначено в России несколько штрафов. В частности, штраф на 115 млн руб. был наложен в октябре 2023 года за отсутствие филиала в стране. На этой неделе Таганский суд Москвы назначил Zoom штраф в 79,5 млн руб. за нарушение закона об иностранных интернет-компаниях.