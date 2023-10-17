Суд оштрафовал Zoom на 115 млн рублей за отсутствие филиала в РФ

Суд оштрафовал Zoom Video Communications за нарушение правил деятельности иностранных организаций в интернете на территории России (ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ). Причиной стало то, что компания не создала филиал в РФ. Сумма штрафа составила 115 млн руб., его наложил судебный участок мирового судьи №422, сообщает ТАСС.

Это первый случай наложения наказания в размере 1/10 от суммы дохода компании за данное правонарушение. Согласно материалам дела, Роскомнадзор составил протокол в отношении Zoom 23 сентября. Утверждается, что с 1 февраля 2021 года по август 2023 года Zoom пользуются более 400 тыс. пользователей в РФ в сутки.

Летом 2022 года Zoom оштрафовали на 1 млн руб. за нарушение закона о локализации персональных данных. На прошлой неделе Zoom назначили еще один штраф на 15 млн руб. за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

Лаура Кеффер