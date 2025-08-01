Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым отправился к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал к МКС. Он оторвался от земли в 18:43 мск. В состав экипажа миссии Crew-11 входят четыре человека, среди которых российский космонавт Олег Платонов. Для него это — первый полет в карьере. Прямую трансляцию полета ведет NASA.

Командир экипажа — космонавт NASA Зина Кардман. Вместе с ними летят американец Майкл Финк и японский космонавт Кимия Юи. Корабль взлетел с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди. Запуск Crew Dragon был запланирован на 31 июля, однако он был перенесен на сутки из-за непогоды.

Запуск прошел в рамках соглашения о перекрестных полетах между «Роскосмосом» и NASA: некоторые американские космонавты отправляются к станции на российских «Союзах», а российские — на Crew Dragon. Предыдущий такой полет состоялся в марте: вместе с российским космонавтом Кириллом Песковым на станцию отправились американцы Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси.