Запуск Crew Dragon с российским космонавтом Платоновым перенесен на 1 августа

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 перенесен на 1 августа. Изначально он был запланирован на 31 июля, причиной отмены стал плохой прогноз погоды. Об этом компания SpaceX сообщила в соцсети Х.

В состав экипажа корабля входят российский космонавт Олег Платонов и астронавты Зина Кардман, Майкл Финк и Кимия Юи. Для Олега Платонова полет станет первым в карьере.

Предыдущий полет экипажа Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым состоялся в марте. Вместе с ним на МКС отправились американцы Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси. Тот запуск прошел в рамках соглашения о перекрестных полетах между «Роскосмосом» и NASA.