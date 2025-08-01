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Путин: поставки «Орешника» в Белоруссию идут по плану

Вопрос поставок российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссию будет закрыт до конца года, заявил президент России Владимир Путин журналистам. По его словам, сроки соответствуют плану.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Путин добавил, что место для будущих позиций уже выбрано российскими и белорусскими специалистами. Сейчас ведется работа по их подготовке.

Президент уточнил, что помимо производства «Орешника» необходимо решить другие вопросы по размещению такого вооружения. Важно обеспечить защиту будущих позиций, объяснил он.

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Сегодня во время неформальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин рассказал журналистам, что первый комплекс «Орешник» уже поступил в войска. Впервые о запуске ракетного комплекса в боевых условиях он заявил в ноябре 2024 года.

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