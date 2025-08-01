Путин: поставки «Орешника» в Белоруссию идут по плану

Вопрос поставок российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссию будет закрыт до конца года, заявил президент России Владимир Путин журналистам. По его словам, сроки соответствуют плану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Путин добавил, что место для будущих позиций уже выбрано российскими и белорусскими специалистами. Сейчас ведется работа по их подготовке.

Президент уточнил, что помимо производства «Орешника» необходимо решить другие вопросы по размещению такого вооружения. Важно обеспечить защиту будущих позиций, объяснил он.

Сегодня во время неформальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин рассказал журналистам, что первый комплекс «Орешник» уже поступил в войска. Впервые о запуске ракетного комплекса в боевых условиях он заявил в ноябре 2024 года.