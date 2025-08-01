Первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска

Президент России Владимир Путин рассказал о динамике производства «Орешника». По его словам, первый серийный комплекс уже готов и поступил в войска. Об этом глава государства сообщил журналистам на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин добавил, что вопрос о поставке «Орешника» на территорию Белоруссии будет, скорее всего, закрыт в этом году. Сейчас специалисты выбирают место размещения ракетного комплекса.

Российский лидер впервые заявил о запуске «Орешника» в боевых условиях в ноябре 2024 года. Ракета, стартовавшая с полигона Капустин Яр, ударила по заводу «Южмаш» в украинском городе Днепр.