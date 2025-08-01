Первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска
Путин: первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска
Президент России Владимир Путин рассказал о динамике производства «Орешника». По его словам, первый серийный комплекс уже готов и поступил в войска. Об этом глава государства сообщил журналистам на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Господин Путин добавил, что вопрос о поставке «Орешника» на территорию Белоруссии будет, скорее всего, закрыт в этом году. Сейчас специалисты выбирают место размещения ракетного комплекса.
Российский лидер впервые заявил о запуске «Орешника» в боевых условиях в ноябре 2024 года. Ракета, стартовавшая с полигона Капустин Яр, ударила по заводу «Южмаш» в украинском городе Днепр.