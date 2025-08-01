К картелям приставили ИИ-конвой

1 августа в РФ заработала государственная информационная система (ГИС) «Антикартель», созданная для борьбы с антиконкурентными сговорами при заключении контрактов по итогам торгов. Ее оператор — Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая и выступила инициатором разработки в 2024 году. Принцип работы новой ГИС строится на технологиях с применением искусственного интеллекта, что, как подчеркивают в службе, позволит в реальном времени осуществлять контроль за каждой проводимой закупочной процедурой — до сих пор этого нельзя было добиться даже с применением «цифры». Разработка стала результатом усиления внимания Белого дома к проблеме низкой конкуренции на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

ГИС «Антикартель» запустили в работу 1 августа — по закону, подписанному президентом в конце июня. Госинформсистема, как отмечает ФАС — ее оператор и разработчик закона, сможет осуществлять ежедневный анализ «100% проводимых закупочных процедур» с применением к контролю риск-ориентированного подхода и технологий искусственного интеллекта (ИИ).

По данным службы, на момент принятия решения о необходимости такой разработки доля картелей на торгах (незаконных соглашений между конкурентами об условиях участия в сделках ради выгоды, преследуемых антимонопольным законодательством) составляла от 85% до 90% всех рассматриваемых дел об антиконкурентных сговорах. Искоренить такую практику ранее было трудно даже с учетом применения ФАС цифровых инструментов, функционал которых, однако, достаточно ограничен (см. “Ъ” от 9 декабря 2024 года).

Активизация ФАС связана прежде всего с усилением Белым домом контроля уровня конкуренции на рынке после его адаптации к санкциям и ограничениям.

Если после ужесточения в 2022 году внешних ограничительных мер первостепенной задачей государства было обеспечить отлаженную работу предприятий в новых реалиях, то после достижения поставленной цели оно обратило свой взгляд на возникшую вследствие этого проблему недостаточной конкуренции. В частности, Минфин стал постепенно возвращать данные в закрытый сегмент ЕИС (см. “Ъ” от 31 июля), а сопутствующим направлением работы по организации прозрачности в этой сфере стала разработка ФАС новой госинформсистемы.

Курировал процесс создания ГИС «Антикартель» в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» вице-премьер Дмитрий Григоренко (см. “Ъ” от 5 декабря 2024 года) — руководитель правительственного аппарата к настоящему моменту имеет достаточно большой опыт в реформах по цифровизации рабочих процессов в Белом доме (см. “Ъ” от 5 мая).

Полина Попова