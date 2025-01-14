Картель осел в лекарствах

При госзакупках для медучреждений 54 российских регионов препаратов на общую сумму 1 млрд руб. было выявлено картельное соглашение. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении предполагаемых участников сговора — дистрибуторских компаний «Профарм» и «Примафарм». Ведомство грозит наложить на виновников штрафы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния во время церемонии открытия второй очереди завода «Фармасинтез-Норд»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния во время церемонии открытия второй очереди завода «Фармасинтез-Норд»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О том, что «Профарм» и «Примафарм» оказались в центре разбирательств о картельном сговоре при госзакупке препаратов на общую сумму в 1 млрд руб. для больниц в 54 регионах страны, в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение», 14 января сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В сообщении ведомства поясняется, что компании «отказались от конкурентной борьбы, используя единую модель поведения при совместном и раздельном участии в торгах на поставку препаратов». Других деталей в ФАС не раскрыли.

Из данных СПАРК следует, что владельцем «Профарм» является Викрам Пуния — основатель ГК «Фармасинтез», а гендиректором указана Наталья Подлубная. В 2024 году компания участвовала в 161 госзакупке на общую сумму 2,5 млрд руб. Компания зарегистрирована в Иркутске по тому же адресу, что и филиал «Примафарм». Бенефициаром «Примафарм» в СПАРК указан Валерий Арланцев. Ранее гендиректором этой компании была Наталья Подлубная. В 2024 году «Примафарм» участвовала в 3 тыс. контрактов по госзакупкам на общую сумму 16,1 млрд руб.

Валерий Арланцев ранее возглавлял фармкомпанию «Сивилаб», а до 2023 года был директором по внутреннему контролю и аудиту «Фармасинтеза» Викрама Пунии. В пресс-службе ГК «Фармасинтез» заявили “Ъ”, что узнали о претензиях ФАС из новостей и пока не понимают предмета притязаний.

Как пояснил партнер адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров, картель на госторгах, о котором заявляет ФАС, запрещен п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. В обосновании таких картелей обычно указывается на различные обстоятельства, свидетельствующие о сговоре по поддержанию цены, включая схожесть заявок или незначительное снижение начальной стоимости.

В этом случае участникам картеля может грозить оборотный штраф, добавляет господин Костоваров.

По его словам, если бы это был традиционный картель (то есть не на торгах), то штраф составил бы от 1/2 до 1/10 от начальной цены торгов, но не более 1/25 выручки.

Антимонопольный юрист Наталья Пантюхина предполагает, что участники торгов могли «снизить цену контракта минимально, на считаные проценты, зная, что их перебить некому, а круг участников предсказуем». «Так поставщики зарабатывают гарантированно и больше, чем если бы они действовали независимо друг от друга»,— отмечает госпожа Пантюхина.

Гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк говорит, что ФАС сейчас может выявлять сговоры не только по аффилированным лицам или связям компаний, но и по поведению участников на торгах. «Например, в закупке участвуют две компании, одна из них немного снижает цену, вторая отказывается от участия в торгах, в итоге право на поставку получает первая»,— пояснил он.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов не исключает, что «Профарм» и «Примафарм» попытаются оспорить решение ФАС, в том числе в части объема требований.

По его словам, шансы на это неплохие, так как у компаний, связанных с Викрамом Пунией, «колоссальный опыт на этот счет».

Виктория Колганова, Ян Назаренко