Конкуренция в «черном ящике»

Минфин намерен усовершенствовать контроль расходов подсанкционных компаний, получающих госсубсидии, в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок. Требования о проведении конкурентного отбора подрядчиков в закрытом сегменте ЕИС юрлицами, получающими от государства субсидии на капвложения, прописаны ведомством в поправках к четырем нормативным актам, регулирующим данную сферу — проект постановления правительства опубликован на сайте regulation.gov.ru. Нововведение позволит повысить уровень конкуренции, сильно снизившийся в условиях экстренных контрсанкционных мер — весной 2022 года часть компаний получила возможность не раскрывать данные о сделках в ЕИС во избежание распространения вторичных санкций на контрагентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Формулировку, обязывающую подсанкционные компании, осуществляющие капвложения за счет госсубсидий, на конкурентной основе выбирать подрядчиков и поставщиков, Минфин предлагает внести сразу в четыре нормативных акта, регулирующих предоставление госсредств юрлицам.

Речь, в частности, идет о случаях субсидирования капвложений в объекты госсобственности за пределами территории РФ, в создание и развитие государственных информационных систем, объекты капстроительства и приобретение недвижимости.

Согласно поправкам, конкурентный отбор претендентов на такие контракты будет проводиться в закрытой части ЕИС — это, с одной стороны, защищает потенциальных контрагентов подсанкционных компаний от риска попасть под вторичные санкции, а с другой — возвращает конкурентную борьбу поставщиков в подобные сделки.

Сама по себе идея «закрытого контура» ЕИС родилась еще как способ противодействия «крымским» санкциям 2014 года — сама информсистема в сфере закупок, напомним, разрабатывалась с обратной целью: сделать максимально прозрачным каждый аспект расходования государством собранных с налогоплательщиков средств (см. “Ъ” от 10 октября 2022 года). Поясним: при размещении данных в закрытом сегменте ЕИС они не появляются в публичном доступе, но видимы для профильных ведомств и служб, в том числе Минфина, ФАС и Федерального казначейства. Весной же 2022 года в связи с ужесточением антироссийских санкций компании получили право полностью скрывать информации о себе, что в итоге привело к утрате видимости их сделок и для государства (см. “Ъ” от 10 ноября 2022 года и от 3 августа 2022 года) — приоритетом в условиях разрывов поставок и ухода иностранных контрагентов с российского рынка властям виделось обеспечение работы самих компаний.

Однако в том же году Белый дом задумался о постепенном возвращении к хотя бы частичному раскрытию информации в ЕИС — по данным Минфина, непрозрачность вызвала рост доли неконкурентных сделок госкомпаний и объемов закупок у единственного поставщика, что, в свою очередь, усложнило доступ бизнеса к заказам госАО. Так, уже в первом полугодии 2022 года общая стоимость неконкурентных закупок у единственного поставщика выросла на 30% в годовом выражении, с 0,7 трлн до 1 трлн руб. (см. “Ъ” от 3 августа 2022 года), а по итогам третьего квартала выяснилось, что количество поставщиков в сегменте госзаказов, заключивших контракты, сократилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — уровень конкуренции, и без того невысокий в секторе, пополз вниз.

Отток контрагентов коснулся и госкомпаний: подрядчиков стало на четверть меньше (см. “Ъ” от 10 октября 2022 года).

При этом закупки у единственного поставщика зачастую мотивировались санкционными рисками и далеко не всегда были оправданными (см. “Ъ” от 2 октября 2023 года).

В связи с этим Минфин решил вернуть требование по раскрытию данных подсанкционных юрлиц в закрытом сегменте мониторинговой информсистемы с апреля 2023 года (см. “Ъ” от 3 августа 2022 года), а также снова обязать госкомпании закупаться у малого и среднего предпринимательства по квотам, также обеспечив возможность проводить такие сделки через закрытый контур ЕИС (см. “Ъ” от 11 ноября 2022 года). Таким образом, очередные поправки следует рассматривать в контексте продолжения политики Белого дома по восстановлению утраченного в 2022 году контроля сферы закупок и поддержки конкуренции за госсредства.

Полина Попова, Олег Сапожков