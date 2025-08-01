Россия побила рекорд по поставкам газа по «Турецкому потоку» в июле

За июль Россия поставила 1,59 млрд куб. м. газа в Европу по «Турецкому потоку». Согласно статистике Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), это — рекорд по поставкам с момента открытия газопровода в 2020 году.

За первое полугодие 2025 года по «Турецкому потоку» поставили на 6,9% больше газа, чем за аналогичный период прошлого года, подчитал на основе данных статистики ТАСС. В июле поставки увеличились на 41% (по сравнению с предыдущим месяцем — на 5%) и достигли 1,59 млрд куб. м. газа.

Газопровод «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб. м. проходит через Черное море и проводит газ из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Сейчас, после прекращения транзита газа через Украину, около 19% СПГ в Европу поступает из России по этому трубопроводу. Из-за угрозы ограничений со стороны США руководители крупнейших энергетических компаний мира выступили за возврат к закупкам российского газа.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Российский газ просят вернуть».