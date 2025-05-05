Reuters: форс-мажор не позволит ЕC разорвать газовые контракты с Россией

Завтра, 6 мая, страны ЕС должны обнародовать план постепенного отказа от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), пишет агентство Reuters. Однако без введения санкций Евросоюзу будет сложно прекратить закупку сырья, пользуясь лишь правовыми возможностями, включая форс-мажорные обстоятельства.

Сейчас около 19% СПГ в Европу поступает из России по трубопроводу «Турецкий поток». ЕС намерен полностью прекратить импорт российского газа к 2027 году. По словам собеседников Reuters, для объявления форс-мажора поставщик, в данным случае РФ, должен нарушить газовый контракт.

«Любые преднамеренные действия, которые предпримет ЕС, уже ослабляют доводы о форс-мажоре. Это противоположно сути форс-мажора как концепции»,— пояснила независимый юрист по вопросам энергетики Агнешка Асон. Эксперты по правовым вопросам в беседе с Reuters подчеркнули, что единственный эффективный способ отказа от российского СПГ — это санкционное давление. Его должны одобрить все 27 стран ЕС, в том числе Словакия и Венгрия, которые блокируют ограничения.

Партнер юридической фирмы Fieldfisher Дэвид Хавербеке заявил, что в качестве другого способа ухода от российского газа страны ЕС могут рассмотреть возникшие при поставках риски. Это может стать основанием для потенциального расторжения контрактов с РФ, уточнил он.

Подробности — в материале «Ъ» «Европа не ищет одобрения».