Российский газ просят вернуть

Руководители крупнейших энергетических компаний мира выступили за возврат к закупкам российского газа. Такой сценарий оправдан на фоне торговой войны, объявленной Дональдом Трампом, говорится в опросе агентства Bloomberg. По словам исполнительного вице-президента компании Engy Дидье Олло, американские пошлины вынуждают Европу наладить поставки газа из России — до 70 млрд куб. м в год, включая СПГ. Впрочем, на такой шаг можно пойти в случае завершения конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Топ-менеджеры других компаний, таких как TotalEnergies, Leuna Harze и InfraLeuna GmbH также допускают возврат к закупке российского сырья. Москве выгодно продавать газ Европе, вопрос, на каких условиях, отмечает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов: «Очевидно, что Россия была бы заинтересована в хотя бы частичном возобновлении поставок на европейский газовый рынок, с учетом его премиальности и высокой доходности для российского газового экспорта. Но при отсутствии каких-либо условий с европейской стороны.

Европейцы говорили до этого, что готовы рассматривать вопрос возвращения экспорта российского газа при условии урегулирования судебных споров, которые есть между "Газпромом" и рядом европейских газовых контрагентов из-за ситуации 2022 года. Думаю, что мы категорически не будем принимать во внимание такие судебные претензии и потребуем их прекратить. Даже в случае заключения какого-либо соглашения по Украине надо понимать, где и через какую инфраструктуру мы сможем возобновить поставки в Европу. Потому что Украина фактически уничтожила газоизмерительную станцию "Суджа", и сегодня на Европу может потенциально функционировать только южная ветка украинского газового транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка".

"Турецкий поток" сегодня перегружен газом, который мы направляем через его балканское ответвление в Сербию, Венгрию и ряд других стран Южной Европы. Увеличить объемы поставок там не представляется возможным. Поэтому ключевым вопросом возобновления поставок газа в Европу, наверное, является разблокирование ситуации вокруг сохранившейся ветки газопровода "Северный поток-2". Напомню, она не лицензирована ни Германией, ни Европейским союзом. Поэтому очевидно, что все озвученные намерения европейских газовых компаний сегодня упираются в неурегулированность статуса "Северного потока-2". Нужно пройти определенные процедуры сертификации этой трубы для целей европейского газового рынка».

Кроме того, европейские энергетики выступили за возобновление работы газопровода «Северный поток-2». После начала военных действий на Украине Евросоюз начал активно сокращать закупки российского газа и увеличил импорт американского СПГ. При этом единственным сейчас действующим газопроводом между Европой и Россией остается «Турецкий поток». Впрочем, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков скептически относится к заявлениям топ-менеджеров энергетических компаний. По его словам, необходимы реальные шаги со стороны европейских чиновников:

«Покупатели газа и нефти выражают такое мнение, и оно у них было всегда. Конечно, они хотят торговать и всегда были против разрыва отношений с Россией, потому что это непосредственно бьет по ним самим.

Более 50 лет назад, когда пошел первый, тогда еще советский газ, были выстроены целые отрасли: и производство азотных удобрений, и металлургии. Фактически все энергоемкое зависит от поставок из России. И проблема-то как раз в том и заключается, что политическая позиция Евросоюза не меняется. То есть политики не говорят о возврате российского газа. Этого хотят потребители, но решение принимают не они. Экономика отодвинута на вторую роль уже давно и далеко, все решают политические деятели. Они не будут слушать потребителей и энергетические компании».

На прошлой неделе США потребовали от Киева передать под контроль Международной корпорации финансирования развития газопровод, идущий через территорию Украины. В Киеве сообщили, что не ожидали включения этой детали в соглашение о полезных ископаемых.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак